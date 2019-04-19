Войти
19.04.2019
Военное обозрение

США намерены регулярно отправлять стратегические бомбардировщики за рубеж

79
0
0

Командование глобального удара ВВС США приняло решение о регулярном размещении за рубежом крупных соединений стратегических бомбардировщиков на временной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Командования генерала Тимоти Рея.

Источник изображения: topwar.ru

Генерал, комментируя недавнюю переброску в Великобританию шести стратегических бомбардировщиков В-52Н, заявил, что в Пентагоне принято решение регулярно направлять самолеты в Европу. Кроме того принято решение, что аналогичные операции ВВС США будут проводить в других регионах мира.

Во внимание это следует принимать всему миру, потому что мы будем перебрасывать стратегические бомбардировщики не только в Европу. Мы будем перебрасывать такие силы в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, на Тихий океан, во множество районов

- заявил Рей, добавив, что США собираются действовать таким образом ввиду нового соперничества великих держав.

По его словам, США должны обладать способностью наносить высокоточные удары на большую дальность в любом месте земного шара "в целях поддержки союзников и продвижения стабильности". Поэтому принято решение о регулярной переброске крупных соединений стратегических бомбардировщиков не только в Европу, но и на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию.

При этом Рей не стал прямо отвечать на вопрос, касающийся постоянного присутствия на острове Гуам стратегических бомбардировщиков для "постоянного давления на КНДР", а лишь пояснил, что по данному вопросу "ведутся консультации".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
КНДР
США
Похожие новости
22.11.2017
Не тот "Калибр"
18.09.2017
Последний бой хозяина Белого дома
12.08.2015
Если Швеция войдет в НАТО, у нас могут разместить ядерное оружие ("Dagens Nyheter", Швеция)
15.03.2012
Оружие умолчания
13.07.2011
Как наши пушки и танки оказались у янки
07.04.2009
Что-то запустили
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т