США намерены регулярно отправлять стратегические бомбардировщики за рубеж

Командование глобального удара ВВС США приняло решение о регулярном размещении за рубежом крупных соединений стратегических бомбардировщиков на временной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Командования генерала Тимоти Рея.

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Генерал, комментируя недавнюю переброску в Великобританию шести стратегических бомбардировщиков В-52Н, заявил, что в Пентагоне принято решение регулярно направлять самолеты в Европу. Кроме того принято решение, что аналогичные операции ВВС США будут проводить в других регионах мира.

Во внимание это следует принимать всему миру, потому что мы будем перебрасывать стратегические бомбардировщики не только в Европу. Мы будем перебрасывать такие силы в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, на Тихий океан, во множество районов

- заявил Рей, добавив, что США собираются действовать таким образом ввиду нового соперничества великих держав.

По его словам, США должны обладать способностью наносить высокоточные удары на большую дальность в любом месте земного шара "в целях поддержки союзников и продвижения стабильности". Поэтому принято решение о регулярной переброске крупных соединений стратегических бомбардировщиков не только в Европу, но и на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию.

При этом Рей не стал прямо отвечать на вопрос, касающийся постоянного присутствия на острове Гуам стратегических бомбардировщиков для "постоянного давления на КНДР", а лишь пояснил, что по данному вопросу "ведутся консультации".