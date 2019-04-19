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19.04.2019
Интерфакс-АВН

Су-34 применили современные средства РЭБ в ходе учения в Астраханской области

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Су-34
Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: rg.ru

Екатеринбург. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа в рамках проходящего летно-тактического учения в Астраханской области впервые применили современные средства радиоэлектронной борьбы "Хибина", сообщает пресс-служба ЦВО.

"Согласно летному заданию экипажи Су-34 применили навесные современные комплексы радиоэлектронного подавления "Хибина", создав ложные цели для наземных средств ПВО условного противника, тем самым скрыли свое реальное нахождение, а также самолетов МиГ-31БМ в воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

После этого истребители отразили массированный ракетный авиационный удар, применив ракеты класса "воздух-воздух".

16 апреля 16 самолетов оперативно-тактической авиации ЦВО (14 истребителей МиГ-31БМ из Пермского края и два истребителя-бомбардировщика Су-34 из Челябинской области) перебазировались в Астраханскую область в рамках плановых летно-тактических учений.

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