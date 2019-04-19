Удар без цели

Военный историк Дмитрий Болтенков — о значении испытаний берегового ракетного комплекса в присутствии украинского президента

Еще в начале апреля, сразу после выборов президента, украинские военные провели испытания ракеты берегового комплекса "Нептун". За ними лично наблюдал Петр Порошенко. После этого он и другие киевские политики сделали ряд заявлений о новом украинском чудо-оружии, способном чуть ли не топить любые корабли у украинских берегов. Однако только на этой неделе минобороны страны опубликовало схемы и параметры полета. Они раскрывают перед нами несколько иную картину. Не поторопился ли глава украинского государства со своими радужными заявлениями?

После известных событий пятилетней давности власти Украины обнаружили ряд неожиданных для себя обстоятельств. Одно из них заключалось в том, что у страны есть протяженная береговая черта, защищать которую, собственно говоря, нечем. Более того, выявилось отсутствие как таковых действенных военно-морских сил.

В 2014 году ВМС Украины представляли собой один фрегат (аналоги которого дослуживают свой срок в составе пограничных сил ФСБ России на Камчатке) и несколько плавсредств еще советских времен. А от построенных Российской империей и Советским Союзом мощнейших судостроительных заводов в Николаеве осталась только история. И максимумом того, что судостроительная промышленность Украины может производить, являются печально известные бронекатера типа "Гюрза", которые еле стоят на воде, портовые буксиры или корпуса небольших гражданских судов.

В таких условиях Украина приступила к усилению именно берегового компонента своих ВМС. В настоящее время этот компонент уже имеет в своем составе две бригады морской пехоты и два артиллерийских соединения. Однако этих сил явно недостаточно для обороны побережья украинского государства. Многие страны для защиты своих берегов используют береговые ракетно-артиллерийские войска. Украине достался ряд таких систем после раздела Черноморского флота СССР в 1997 году. Но они, вернее, то, что от них осталось, оказались на территории Крыма. Поэтому киевские власти начали программу создания ракет различного типа и дальности. Какие-то компетенции у украинской промышленности в этой области еще остались.

Противокорабельный береговой ракетный комплекс — очень сложная конструкция. Помимо самой ракеты в его состав входит радар обнаружения и управления, пункт управления, пусковые установки. В 2018 году была представлена очередная модернизация древнего комплекса С-125 — "С-125 Печора-2Д". В новой модификации он получил способность стрелять по надводным целям. Вообще говоря, это мог делать еще советский морской вариант комплекса С-125 — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Волна". Но дело это малополезное в силу небольшой мощности боеголовки — всего порядка 50–60 кг. То, что такая ракета малоэффективна по морским объектам, было наглядно показано в боевике "Одиночное плавание". В этом фильме советский большой противолодочный корабль проекта 1134Б попал более мощной зенитной ракетой в ракетный катер водоизмещением 200 т, однако тот не был уничтожен.

В 1980-х годах Советский Союз начал создавать свой аналог ракет "Гарпун" или "Экзосет", известный как ракета Х-35. Она входит в состав корабельного комплекса "Уран", берегового "Бал" и может использоваться с авианосителей. СССР планировал вести производство ракет Х-35 на Харьковском авиационном предприятии, в силу этого у Украины осталась конструкторская документация и образцы ракеты.

На Украине также есть определенные научно-технические компетенции в области создания ракетного оружия. Вместе с тем компетенций в области создания головок самонаведения (ГСН) ракет "поверхность–поверхность" там особо и нет. А головка самонаведения — самая важная и ценная часть ракеты. Россия, обладая технологиями в области их создания, приложила огромные усилия при разработке ГСН для ракеты Х-35.

И вот Украина решила на базе доставшейся ей документации создать свою ракету комплекса "Нептун". Работы, судя по всему, велись уже давно, макет ракеты был показан в 2015 году. В последнее время они активизировались. В 2018 году начались первые пуски.

В ходе испытаний 5 апреля, на которых присутствовал Порошенко, ракета совершила ряд последовательных маневров и вернулась в район запуска. По образному выражению председателя украинского СНБО Андрея Турчинова, ракета совершила поворот на 180 градусов. Скорее всего, отрабатывали инерциальную часть головки самонаведения. А возвращение ракеты потребовалось для получения телеметрии. Приземление ракеты с парашютом — не "перемога", и в новости это не попало.

На испытаниях были показаны машина управления, пусковая установка с четырьмя трубами, заряжающая машина и ряд других устройств. Что же мы увидели?

Во-первых, были использованы пусковые установки от зенитного ракетного комплекса С-300. Всё дело в том, что Советский Союз в свое время закупил в Австрии стан для гибки металла, который предполагали использовать для создания пусковых контейнеров С-300. Стан остался на Украине и был использован для создания пусковых труб комплекса "Нептун". Выглядит всё это несколько несуразно. С другой стороны, можно не заморачиваться с механизмом раскрывания крыльев на ракете. Однако размещение таких больших пусковых установок на планируемых к постройке ракетных катерах вызывает большие вопросы.

Во-вторых, были показаны внутренности машины управления. Лучше бы этого не делали, ибо увиденное более напоминают офис с офисными же стульями и офисным коммуникационным оборудованием, а никак не боевую машину. Стоит отметить, что внутренности российских береговых ракетных комплексов особо никогда не светили в СМИ, разве что за исключением фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину". Вот там было видно, что это именно машины для боя, а не офисный стенд-макет.

Не наблюдается пока и РЛС обнаружения и сопровождения надводных целей, а также комплекс управления стрельбой, а это самые важные элементы.

При этом при всех пусках противокорабельных ракет ни разу не было показано фото и видео их попадания в цель. А такие кадры более эффектны, чем пуск ракеты и наблюдающие за ним в бинокль политики. Кстати, когда демонстрировались стрельбы новой ракеты "Ольха" для старого советского комплекса РСЗО "Смерч", места попадания ракет были показаны.

Таким образом, можно сделать вывод, что все эти эффектные стрельбы были предназначены для пиар-акций Порошенко. В реальности Украине предстоит еще много работы для создания полноценного боевого комплекса. Понадобятся большие траты, а вместе с ними появятся и великолепные возможности для их "распила".

Стоит еще отметить, что Украина прямо заявляет: ее новые ракетные комплексы направлены против России. В общем-то в мире мало кто может позволить себе откровенные заявления. Как бы всем всё известно, но правила приличия никто не отменял.

Автор — военный историк

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