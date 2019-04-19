Американский вертолёт MD 969 оснастили внутренними пусковыми установками

Спустя немногим более месяца после того, как американская компания MD Helicopters представила свою последнюю разработку военного назначения, вертолет MD 969, была анонсирована новая опция для данной винтокрылой машины.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идет о семиствольной пусковой установке, которая, располагаясь внутри основной кабины, ведет огонь высокоточными боеприпасами или осуществляет запуск небольших беспилотников через люк в задней части фюзеляжа. Она получила обозначение Common Launch Tube, или CLT.

Благодаря интеграции этой инновационной и адаптируемой системы CLT - возможности, которая в настоящее время не предлагается ни для одного легкого ударного вертолета, - MD 969 станет настоящим множителем мощи.

- пояснили в компании.

Источник изображения: topwar.ru

Пусковая установка CLT для MD 969 может устанавливаться, не жертвуя местом для других видов оружия, расположенных на крыльях. При этом она, разумеется, ограничивает пространство внутри кабины. Благодаря новой ПУ MD 969 способен располагаться БЛА, "обеспечивающий повышенную ситуационную осведомленность как для наземных, так и для воздушных боевых единиц", указали в компании-разработчике.

Источник изображения: topwar.ru

В арсенал машины также может войти широкий спектр боевых систем, в частности, 70-мм неуправляемые и управляемые ракеты, различные ПТУР, такие как AGM-114 Hellfire. В носовой части вертолета установлена сенсорная головка, снаряженная электрооптическими и инфракрасными камерами, а также лазерным указателем.

Двухмоторный легкий ударный вертолет MD 969 в базовой версии был продемонстрирован 5 марта 2019 года, с обозначенной опцией – 14 апреля. MD 969 является крайним вариантом, разработанным в серии MD 900, известной как Explorer. Относящиеся к ней первые образцы впервые появились в начале 1990-х годов.

Как и во всех других модификациях Explorer, MD 969 оснащен системой No Tail Rotor (Notar) от MD Helicopter, которая использует векторную тягу от главных двигателей, а не хвостовой винт для противодействия крутящему моменту основного ротора. Как заявляется, это позволяет обеспечить более тихую работу силовой установки, устранить опасность удара хвостового ротора и уменьшить общий размер хвоста вертолета, что может быть полезным для полета в стесненных условиях.

MD 969 имеет ряд общих улучшений по сравнению с более ранними моделями серии 900. В их числе модульная стеклянная кабина с открытой архитектурой, которая настраивается в соответствии с требованиями клиентов и адаптирована к внесению будущих обновлений и улучшений.