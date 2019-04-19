Войти
19.04.2019
Военное обозрение

Американский вертолёт MD 969 оснастили внутренними пусковыми установками

95
0
0

Спустя немногим более месяца после того, как американская компания MD Helicopters представила свою последнюю разработку военного назначения, вертолет MD 969, была анонсирована новая опция для данной винтокрылой машины.

Источник изображения: topwar.ru

Речь идет о семиствольной пусковой установке, которая, располагаясь внутри основной кабины, ведет огонь высокоточными боеприпасами или осуществляет запуск небольших беспилотников через люк в задней части фюзеляжа. Она получила обозначение Common Launch Tube, или CLT.

Благодаря интеграции этой инновационной и адаптируемой системы CLT - возможности, которая в настоящее время не предлагается ни для одного легкого ударного вертолета, - MD 969 станет настоящим множителем мощи.

- пояснили в компании.

Источник изображения: topwar.ru

Пусковая установка CLT для MD 969 может устанавливаться, не жертвуя местом для других видов оружия, расположенных на крыльях. При этом она, разумеется, ограничивает пространство внутри кабины. Благодаря новой ПУ MD 969 способен располагаться БЛА, "обеспечивающий повышенную ситуационную осведомленность как для наземных, так и для воздушных боевых единиц", указали в компании-разработчике.

Источник изображения: topwar.ru

В арсенал машины также может войти широкий спектр боевых систем, в частности, 70-мм неуправляемые и управляемые ракеты, различные ПТУР, такие как AGM-114 Hellfire. В носовой части вертолета установлена сенсорная головка, снаряженная электрооптическими и инфракрасными камерами, а также лазерным указателем.

Двухмоторный легкий ударный вертолет MD 969 в базовой версии был продемонстрирован 5 марта 2019 года, с обозначенной опцией – 14 апреля. MD 969 является крайним вариантом, разработанным в серии MD 900, известной как Explorer. Относящиеся к ней первые образцы впервые появились в начале 1990-х годов.

Как и во всех других модификациях Explorer, MD 969 оснащен системой No Tail Rotor (Notar) от MD Helicopter, которая использует векторную тягу от главных двигателей, а не хвостовой винт для противодействия крутящему моменту основного ротора. Как заявляется, это позволяет обеспечить более тихую работу силовой установки, устранить опасность удара хвостового ротора и уменьшить общий размер хвоста вертолета, что может быть полезным для полета в стесненных условиях.

MD 969 имеет ряд общих улучшений по сравнению с более ранними моделями серии 900. В их числе модульная стеклянная кабина с открытой архитектурой, которая настраивается в соответствии с требованиями клиентов и адаптирована к внесению будущих обновлений и улучшений.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
Компании
MD Helicopters
Проекты
LOH MD
БПЛА
Похожие новости
15.08.2018
Вооруженные силы Ливана получили последнюю партию ББМ M2A2 "Брэдли"
12.07.2016
«Птичка» готова для передачи Саудовской Аравии
06.01.2011
Военные вехи
22.10.2010
США продадут Саудовской Аравии усовершенствованные Apache
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т