Раскрыты изменения в новейших танках Т-14 "Армата"

Новейшие российские танки Т-14 на платформе "Армата" получили противоскользящее покрытие, повышающее их маскировку, рассказал руководитель бригады специалистов "Уралвагонзавода", обеспечивающих подготовку техники к параду 9 Мая на Красной площади, Михаил Бегман.

"Шероховатая поверхность на "Армате" выполняет несколько функций: маскирующую (неровный рельеф поверхности) и удобства для передвижения по броне. Точно такое же покрытие применено на ракетном комплексе "Ярс", - приводит его слова ТАСС.

Бегман отметил, что противоскользящий материал нанесен на всю верхнюю переднюю часть боевой машины, которая расположена под наклоном. Благодаря усовершенствованию снизится вероятность того, что, например, танкист поскользнется на танке в дождливую погоду.

Кроме того, представитель "Уралвагонзавода" сообщил, что речевой информатор "Армата", оповещающий танкистов, например, о нештатных ситуациях, может получить мужской голос для женских экипажей.

Системы Т-14 сами определяют неполадки, после чего информатор сообщает о них экипажу и рекомендует алгоритм действий для их устранения.

"Армата" разговаривает женским голосом. Но если у нас будет женский экипаж, я думаю, настроят и мужской голос", - добавил Бегман.

В марте сообщалось, что Т-14 оборудовали санузлом.

"Армата" — тяжелая гусеничная унифицированная платформа. На ее основе создаются основной танк, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

Т-14 впервые был представлен на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.