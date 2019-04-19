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19.04.2019
Известия.ru

Танк "Армата" сравнили с гоночным болидом

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман сравнил танк Т-14 "Армата" с гоночным автомобилем. Об этом 18 апреля сообщает ТАСС.

"Я бы сказал так: если танк Т-90 - это хороший Land Cruiser, то "Армата", забравшая все превосходные характеристики Т-90, - это все-таки боевой гоночный болид", — заявил он.

Он пояснил, что сравнил танк с автомобилем по цене и уникальности. Кроме этого Бегман рассказал о характеристиках танка, которые обеспечивают комфорт и защиту экипажа.

Так, в танке есть удобные сидения, которые защищают механика-водителя от внешних воздействий и ударов.

Помимо этого он отметил, что "Арматой" могут управлять только профессионалы-контрактники, поскольку этот танк является высокотехнологичной техникой, к которой нужна особая подготовка.

"Армата" — тяжелая гусеничная унифицированная платформа. На ее основе создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и другие бронемашины. Это принципиально новая российская разработка, не имеющая аналогов в мире.

Т-14 впервые был представлен на параде Победы в Москве 9 Мая 2015 года. Он предназначен для поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения высокобронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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