Высокоэффективный магнитный холодильник разработали в России
Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник с энергоэффективностью на 30–40% больше обычного. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".
"В основе разработки — твердотельная магнитная система, по энергоэффективности превосходящая газокомпрессорные механизмы", — цитирует агентство.
Применять холодильную установку на магнитах смогут в автомобильных кондиционерах или охлаждающих системах для микропроцессорной техники.
24 октября 2018 года в НИТУ "МИСиС" "Известиям" рассказали о создании беспилотного аэротакси, разработка которого сможет конкурировать с иностранными продуктами и будет внедрена уже в 2020 году.
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