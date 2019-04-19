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19.04.2019
Известия.ru

Высокоэффективный магнитный холодильник разработали в России

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник с энергоэффективностью на 30–40% больше обычного. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

"В основе разработки — твердотельная магнитная система, по энергоэффективности превосходящая газокомпрессорные механизмы", — цитирует агентство.

Применять холодильную установку на магнитах смогут в автомобильных кондиционерах или охлаждающих системах для микропроцессорной техники.

24 октября 2018 года в НИТУ "МИСиС" "Известиям" рассказали о создании беспилотного аэротакси, разработка которого сможет конкурировать с иностранными продуктами и будет внедрена уже в 2020 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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