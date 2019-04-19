НПО Лавочкина предлагает отправить миссию к астероиду Апофис

Миссию для оценки угрозы Земле предлагает отправить к астероиду Апофис Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина. Об этом сообщило "РИА Новости" в четверг, 18 апреля.

"Предлагаемый демонстрационный полет к указанному астероиду должен уточнить условия его пролета около Земли в 2029 году", — цитирует агентство журнал предприятия "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".

На астероиде, возможно, будет проверено оборудование по доставке грунта, которое планируется использовать в экспедиции к спутнику Марса Фобосу.

Также станция доставит к астероиду малый спутник с радиомаяком, который в течение 5–10 лет будет проводить программу высокоточных траекторных измерений орбиты Апофиса.

5 апреля зонд "Хаябуса-2" бомбардировкой создал на астероиде Рюгу кратер. В мае в кратере начнутся работы по изучению древней породы. Это может пролить свет на возникновение Солнечной системы.