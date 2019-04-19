Компьютер "Арматы" может получить мужской голос для женских экипажей

Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман заявил, что бортовая система диагностики танка может сама определять несоответствия в работе

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Речевой информатор российского танка Т-14 "Армата", оповещающий танкистов, например, о нештатных ситуациях, может получить мужской голос для женских экипажей. Об этом сообщил в интервью ТАСС Михаил Бегман - руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), обеспечивающих подготовку техники к параду на Красной площади в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Специалист отметил, что бортовая система диагностики танка Т-14 способна сама определять какие-либо несоответствия в работе. При этом на экранах загорается текстовое предупреждение, а женский голос информирует экипаж о проблеме.

"Армата" разговаривает женским голосом. Но если у нас будет женский экипаж, я думаю, настроят и мужской голос", - сообщил Бегман.

Как рассказал ранее в интервью ТАСС заместитель генерального директора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов, речевой информатор "Арматы" также проговаривает танкистам алгоритм действий: может, в частности, запретить продолжать движение и порекомендовать проверить уровень охлаждающей жидкости. Халитов отметил, что военные прозвали информатор танка за его мелодичный женский голос "Машенькой".

Пока в российских войсках не готовят женские танковые экипажи. В то же время в начале года Минобороны РФ объявило, что летом в "Танковом биатлоне" могут принять участие экипажи, сформированные из военнослужащих-женщин, отобранных из мотострелковой дивизии.

Голосовое оповещение

Речевой информатор нужен для оповещения экипажей техники о работе отдельных систем или нештатных ситуациях. Сначала такие устройства ставились на летательные аппараты, однако современные образцы сухопутной и морской техники также оборудуются речевыми информаторами. Голосовые оповещения в условиях современного боя считаются одними из наиболее эффективных.

Оснащение танка Т-14 "Армата" подобной системой осуществляется впервые в истории отечественного танкостроения. Речевые информаторы также используются в современной западной бронетехнике: американский танк Abrams модификаций M1A2 SEP и M1A2C получил устройство, сообщающее о необходимости закрыть люки перед началом движения, а также предупреждающее о нештатных ситуациях.