Войти
19.04.2019
ТАСС

Компьютер "Арматы" может получить мужской голос для женских экипажей

99
0
0
Боевая машина поддержки танков БМПТ
Боевая машина поддержки танков БМПТ производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на тренировке Парада Победы. Алабино, 06.04.2018.
Источник изображения: Кадр из репортажа "Первого канала" / "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfoliveВидео

Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман заявил, что бортовая система диагностики танка может сама определять несоответствия в работе

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Речевой информатор российского танка Т-14 "Армата", оповещающий танкистов, например, о нештатных ситуациях, может получить мужской голос для женских экипажей. Об этом сообщил в интервью ТАСС Михаил Бегман - руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), обеспечивающих подготовку техники к параду на Красной площади в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Специалист отметил, что бортовая система диагностики танка Т-14 способна сама определять какие-либо несоответствия в работе. При этом на экранах загорается текстовое предупреждение, а женский голос информирует экипаж о проблеме.

"Армата" разговаривает женским голосом. Но если у нас будет женский экипаж, я думаю, настроят и мужской голос", - сообщил Бегман.

Как рассказал ранее в интервью ТАСС заместитель генерального директора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов, речевой информатор "Арматы" также проговаривает танкистам алгоритм действий: может, в частности, запретить продолжать движение и порекомендовать проверить уровень охлаждающей жидкости. Халитов отметил, что военные прозвали информатор танка за его мелодичный женский голос "Машенькой".

Пока в российских войсках не готовят женские танковые экипажи. В то же время в начале года Минобороны РФ объявило, что летом в "Танковом биатлоне" могут принять участие экипажи, сформированные из военнослужащих-женщин, отобранных из мотострелковой дивизии.

Голосовое оповещение

Речевой информатор нужен для оповещения экипажей техники о работе отдельных систем или нештатных ситуациях. Сначала такие устройства ставились на летательные аппараты, однако современные образцы сухопутной и морской техники также оборудуются речевыми информаторами. Голосовые оповещения в условиях современного боя считаются одними из наиболее эффективных.

Оснащение танка Т-14 "Армата" подобной системой осуществляется впервые в истории отечественного танкостроения. Речевые информаторы также используются в современной западной бронетехнике: американский танк Abrams модификаций M1A2 SEP и M1A2C получил устройство, сообщающее о необходимости закрыть люки перед началом движения, а также предупреждающее о нештатных ситуациях.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ
Танковый биатлон
Похожие новости
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
06.08.2018
Боевой болид. Почему Т-72 — лучшая "игрушка" армии России
05.09.2017
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
23.09.2015
Больше, чем танк
15.09.2014
Не новый танк нужен, а другой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т