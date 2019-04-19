Новый легкий боевой вертолет MD Helicopters MD 969

Американская вертолетостроительная компания MD Helicopters на проходившей с 14 по 16 апреля 2019 года в Нэшвилле ежегодной конференции армейской авиации США 2019 Army Aviation Mission Solutions Summit представила новый легкий боевой вертолет MD 969 Twin Attack Helicopter (Combat Explorer).

Опытный образец легкого боевого вертолета MD Helicopters MD 969 Twin Attack Helicopter (Combat Explorer) (с) MD Helicopters

Вертолет MD 969 является боевым вариантом коммерческого легкого двухдвигательного вертолета MD Helicopters MD 900/902 Explorer и был впервые презентован на выставке HELI-EXPO в начале марта. MD 969 предлагается как для иностранных заказчиков, так и продвигался на тендер армии США по программе перспективного разведывательного-ударного вертолета Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), хотя в итоге армейская авиация США не проявила к нему значительного интереса.

Вертолет MD 969 в классе взлетного веса 3 тонны, как и базовые гражданские MD 900/902, оснащается двумя турбовальными двигателями серии Pratt & Whitney Canada PW206Е/PW207Е взлетной мощностью 550 л.с. и системой струйного управления NOTAR вместо хвостового винта. Следует отметить, что вертолеты MD 900/902 Explorer имели ограниченный коммерческий успех и с момента начала серийного производства в 1994 году проданы в количестве лишь около 140 экземпляров, при этом последние вертолеты были поставлены в конце 2014 года и сведения о новых заказах отсутствуют.

ОСобенностью продемонстрированного на 2019 Army Aviation Mission Solutions Summit варианта вертолета MD 969 Twin Attack Helicopter является оснащение размещаемой в грузовой кабине вертолета разработанной компанией Systima Technologies пусковой установки Common Launch Tube (CLT) с семью малогабаритными управляемыми ракетами Raytheon AGM-176А Griffin А. Ракета Griffin имеет массу 15 кг, вес боевой части 5,9 кг и двухканальную систему наведения - инерциально-спутниковую и лазерную полуактивную. Пуск ракет производится прямо из кабины вертолета MD 969. Сейчас ракеты Griffin применяются с американских "ганшипов" Lockheed Martin AC-130W Dragon Spear/Stinger II (ВВС США) и KC-130J Harvest HAWK (морской пехоты США).

Также вертолет MD 969 может быть вооружен управляемыми ракетыми семейства AGM-114 Hellfire, 70-мм неуправляемыми и корректируемыми ракетами и 12,7-мм и шестиствольными 7,62-мм пулеметами.

Впервые военный вариант MD 902 под обозначением Combat Explorer был представлен еще в 1995 году, но так и не нашел заказчиков в рекламирировавшемся виде . Два вооруженных вертолета MD 900 под обозначением МН-90 Enforcer с 1999 года некоторое время эксплуатировались на правах аренды Береговой охраной США, а шесть вооруженных MD 900 были в 1999-2000 годах поставлены авиации ВМС Мексики.

Установленная в грузовой кабине легкого боевого вертолета MD Helicopters MD 969 Twin Attack Helicopter (Combat Explorer) пусковая установка Systima Technologies Common Launch Tube (CLT) с семью малогабаритными управляемыми ракетами Raytheon AGM-176А Griffin А (с) MD Helicopters