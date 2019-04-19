"Машина сама расскажет, если что-то не так". Секреты парадной подготовки танков "Армата"

Руководитель бригады специалистов УВЗ рассказал ТАСС об особенностях обслуживания техники и некоторых новшествах, примененных в перспективном российском танке Т-14

В этом году на параде Победы в Москве корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) представит свою современную технику, среди которой новейшие танки Т-14 "Армата" и боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Уже с марта специалисты уральского предприятия на отдельной площадке в Алабине оказывают техническую поддержку тяжелым гусеничным машинам, готовя их к парадному выступлению на главной площади страны.

"Это у всех парад проходит 9 мая, а у военных и у нас он начинается марте", — рассказал в интервью ТАСС Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов УВЗ, обеспечивающих подготовку техники к параду Победы на Красной площади. В этом году у Михаила уже десятый парад, ежегодно с марта по май он с группой специалистов постоянно находится на территории подмосковного Алабино, где проходят тренировки парадных расчетов механизированных колонн. Причем, кроме подготовки к 9 Мая, группа работает здесь и летом, во время проведения международных соревнований "Танковый биатлон", где также участвует техника УВЗ — танки Т-72Б3.

"Раньше на военных парадах у нас были танки Т-90, сейчас Т-72Б3М, плюс добавились "Терминатор" и "Армата". В этом году у нас 25 единиц техники находится на обслуживании. Из них четыре "Арматы" пройдет в парадной колонне. Больше техники, конечно, будет в следующем, юбилейном году", — говорит Бегман.

"Очень плавно, и "Армата" тебя слушается"

На знаменитый уральский завод Михаил попал совершенно случайно. Закончил среднюю школу и поехал учиться в Челябинск, в Южно-Уральский государственный университет по целевому набору от завода. Там окончил аэрокосмический факультет по специальности "Гидравлика и гидропневмоавтоматика". И в 2007 году вместе с супругой пришли работать на завод.

Руководитель бригады специалистов УВЗ Михаил Бегман Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Откровенно, на тот момент не представлял, что из себя представляет завод, я был первым человеком из семьи на таком предприятии. Случайным образом, по воле судьбы я попал в 70-й тогда еще отдел, сейчас это управление сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции "Уралвагонзавода", — рассказывает Бегман. Все управление занимается тем, что полностью следит за "жизнью" всей техники, выпускаемой заводом. "Причем всю продукцию мы доводим от начала и до конца — и не только танки", — уточняет он.

Руководитель бригады специалистов УВЗ Михаил Бегман Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Интересная техника, интересно с ней работать. И нравится то, что каждый день новые задачи. И еще интересно в нашей работе то, что приходится ездить по родной стране: от Южного Сахалина, где сейчас вот тоже бригада работает, и до Калининграда, где я был месяц назад Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов УВЗ

Среди задач группы, которая находится в Алабине, — проверка уровня масла и других технических жидкостей, покраска техники. Но самое сложное, признается специалист УВЗ, — это одеть борта. Ведь с завода машины приходят "голые" и "одевают" их уже экипажи непосредственно в воинских частях.

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Что касается состава самой бригады, то все они — работники управления сопровождения жизненного цикла уральского завода, за исключением механиков-водителей самой "Арматы". Попасть в такую бригаду — престижно, но и ответственность тоже очень высока.

"Нужна оперативность, исполнительность и быть настоящим специалистом своего дела, — рассказывает Бегман. — Если ты механик, то должен на слух определить правильность работы двигателя и спокойно сесть за рычаги любого изделия, которое мы обслуживаем. Если ты электрик, то точно также залезть и определиться с дефектом, быстро его найти и устранить".

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Многие ребята уже по шесть-семь лет работают на военных парадах, и я с радостью беру их с собой, потому что я в них уверен, что они меня не подведут. Что мне в них нравится? У нас нет деления на то, что электрик делает только электрическое, а механик только механическое. У нас специалисты широкого профиля, а по-другому здесь нельзя. Некогда ждать, когда электрик заменит лампочку, берешь и сам меняешь. Также любой из моих сотрудников умеет управлять машиной Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов УВЗ

По словам специалиста, "Арматой" достаточно легко управлять. "Она настолько послушная, ведь там стоит штурвал (нет рычагов). Коробка полуавтоматическая. Очень плавно, и "Армата" тебя слушается. Она большая и тяжелая, но когда я первый раз за нее сел, было настолько легко и непринужденно. И слушается по первому твоему действию. Габариты чувствуются очень хорошо", — рассказывает он.

Однако, что касается управления танком Т-14, то в войсках, по мнению специалиста УВЗ, механиком-водителем "Арматы" должен быть контрактник. "Разве готовы мы посадить в самолет срочника? Ни в коем случае. И здесь то же самое. Это высокотехнологичная машина. Чтобы она смогла показать себя так, как мы хотим, и все то, что в нее изначально было заложено, нужна тщательная подготовка военных", — говорит Бегман.

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Кстати, по комфорту для механика-водителя удобнее сидеть в "Армате", отмечает Михаил. "Во-первых, находишься в полулежачем состоянии, а во-вторых, весь экипаж находится рядом, — поясняет он. — Есть визуальное общение, где-то нужно жестом или взглядом что-то показать". Ведь обычно танковый экипаж понимает друг друга с полуслова. Именно так и происходит в "Армате".

Здесь очень комфортные сидения, а то, что механик-водитель в полулежачем состоянии, — это, прежде всего, защита его от каких-либо воздействий, например, от взрыва противодонной мины, когда удар приходится не на позвоночник, а равномерно распределяется по всему телу, теряя при этом критическую опасность для человека Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов УВЗ

"Армата" разговаривает женским голосом

"Что касается подготовки, то и БМПТ "Терминатор", и танк "Армата" прибыли с завода в отличном состоянии, и мы ее здесь просто ведем. Да, мы провели на ней здесь дополнительное обслуживание. Смотрим, чтобы каждый день запускалась машина, слушалась, чтоб все узлы работали", — рассказывает Бегман.

"Армата" — "умная" машина и сама расскажет, если что-то у нее не так. Система диагностирования этой машины позволяет самостоятельно определить какие-либо несоответствия в работе, если вдруг они возникли. Мало того что загорается текстовое сообщение, так еще и очень приятный женский голос — в ухо все расскажет. "Армата" разговаривает женским голосом. Но если у нас будет женский экипаж, я думаю, настроят и мужской голос Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов УВЗ

По его словам, первые Т-14, которые участвовали в параде Победы в 2015 году, от машин этого года практически ничем не отличаются кроме внутреннего программного обеспечения. "Внешне они абсолютно те же машины, что и четыре года назад", — говорит Михаил, отмечая разве что необычную деталь, которая не так давно появилась на передней броне нового танка.

Танк Т-14 "Армата" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Шероховатая поверхность на "Армате" выполняет несколько функций: маскирующую (неровный рельеф поверхности) и удобства для передвижения по броне. Точно такое же покрытие применено на ракетном комплексе "Ярс", — говорит специалист УВЗ.

При этом он подчеркивает, что в параде участвует техника такая, какая она есть и в войсках. "Никаких изменений и доработок кроме замены гусениц нет", — подчеркивает он.

На вопрос, с какой машиной работать легче, Михаил отвечает, что лично ему очень нравится танк Т-90. "Я считаю, что это очень удачная машина, потому что сколько мы с ней в разных мероприятиях ни участвовали, она не подводит. Да, нюансы есть, но они есть на всей технике, и на обычном автомобиле в том числе", — говорит он.

Что касается обслуживания, то БМПТ "Терминатор" и танк Т-90 практически одинаковы, потому что у них одна база. Также Михаил отмечает и простоту вождения у БМПТ — ей могут управлять и контрактники, и срочники.

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Машина настолько проста в управлении, что подготовленный военнослужащий срочной службы без проблем может на ней проехать и при этом держать строй в механизированной колонне. Здесь, на парадной подготовке в Алабине, они ездят коробками в течение полутора месяцев", — говорит Бегман.

"У кого есть гоночный болид?"

По словам специалистов УВЗ, по Красной площади все гусеничные бронемашины (танки Т-72Б3, Т-14 "Армата" и БМПТ "Терминатор" — прим. ТАСС) движутся на третьей передаче со скоростью 10 км/ч. Но при этом за все десять лет Михаил ни разу (кроме 2015 года, когда была остановка "Арматы") не был на самой площади.

"Я пока не нарушаю эту традицию, я каждый год стою на Манежной площади и провожаю технику на подъеме, как раз на въезде на Красную площадь, — рассказывает он. — У нас, как у космонавтов, которые смотрят перед полетом "Белое солнце пустыни". Мы когда стоим на Тверской площади, наша коробка танкистов всегда располагается напротив Центрального телеграфа. И там находится кафе быстрого питания. Так как мы выдвигаемся перед парадом очень рано, то мы ходим туда кушать. Эту традицию мы не нарушаем. Два раза в год — 7 (проходит генеральная репетиция парада — прим. ТАСС) и 9 мая".

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

На случай различных ситуаций в районе Красной площади всегда находятся БРЭМы (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), поясняет Михаил. "Мы здесь провели на них техническое обслуживание и передали военным. Эти машины располагаются по всему пути следования всей механизированной колонны. Если, не дай бог, что-то произойдет, то она уберет вышедшую из строя технику в сторону, дав возможность проехать другим в колонне", — говорит он.

Руководитель бригады специалистов УВЗ отмечает хорошую управляемость и мощное вооружение новых серийных машин, но при этом подчеркивает, что в будущем необходимо добиваться еще большей ремонтопригодности.

Танки Т-14 "Армата" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Чтобы узел менялся не за часы, а за минуты (это я говорю про любую технику). Когда мы сможем достичь такого, что частично сделано в "Армате", мы даже не будем замечать, что у нас техника успела где-то сломаться. Потому что ее успеют за 15 минут починить. Ребята, которые здесь работают, могут восстановить машину и практически из любого состояния вернуть в строй. Но на все нужны запчасти и время. Если мы каким-то образом сможем уменьшить одну из этих составляющих, например время, улучшить ремонтопригодность, то будут намного оперативнее решаться многие задачи Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов УВЗ

В завершение нашего разговора Михаил проводит некоторое сравнение боевых машин с современными автомобилями: "Я бы сказал так: если танк Т-90 — это хороший Land Cruiser, то "Армата", забравшая все превосходные характеристики Т-90, — это все-таки боевой гоночный болид. Даже не по скорости, может быть, по цене, по привилегиям и по уникальности. Не так много, но и не мало людей в Москве, у которых имеется Land Cruiser, а у кого есть боевой гоночный болид? Только у "Уралвагонзавода".

Руководитель бригады специалистов УВЗ Михаил Бегман Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Однако "Армате", как и в свое время танку Т-72, который на протяжении десяти лет доказывал свою состоятельность, также еще предстоит доказывать свое "право на жизнь" и то, что она — лучшая.

Роман Азанов

ТАСС благодарит за организацию фотосъемки пресс-службу УВЗ