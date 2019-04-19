Танк "Армата" получил противоскользящее покрытие

Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал, что такое же покрытие применено на ракетном комплексе "Ярс"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Новейший российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, которое также повышает маскировку бронемашины. Об этом сообщил в интервью ТАСС Михаил Бегман - руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод", обеспечивающих подготовку техники к параду на Красной площади в честь Дня Победы.

"Шероховатая поверхность на "Армате" выполняет несколько функций: маскирующую (неровный рельеф поверхности) и удобства для передвижения по броне. Точно такое же покрытие применено на ракетном комплексе "Ярс", - сказал он.

В частности, противоскользящий материал нанесен на всю верхнюю переднюю часть танка, которая расположена под существенным наклоном. Без такого материала, особенно в дождливую погоду, танкист может поскользнуться, например, взбираясь на танк или выполняя какие-либо работы по обслуживанию машины, которые требуют перемещения по ее броне. Подобные падения могут привести к серьезным травмам.

Танк Т-14 "Армата" был впервые публично показан на параде в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа, активную защиту.