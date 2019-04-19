На "Уралвагонзаводе" сравнили "Армату" с гоночным болидом по цене

Глава бригады специалистов УВЗ по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман при этом отметил, что танк Т-90 - это хороший Land Cruiser

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман в интервью ТАСС сравнил танк Т-14 "Армата" с гоночным болидом по цене и уникальности.

"Я бы сказал так: если танк Т-90 - это хороший Land Cruiser, то "Армата", забравшая все превосходные характеристики Т-90, - это все-таки боевой гоночный болид. Даже не по скорости, а, может быть, по цене, по привилегиям и по уникальности. Не так много, но и не мало людей в Москве, у которых имеется Land Cruiser, а у кого есть боевой гоночный болид? Только у "Уралвагонзавода", - сказал он.

Бегман рассказал об эргономичных характеристиках танка, которые позволяют обеспечить и комфорт, и защиту экипажа. "Здесь очень комфортные сидения, а то, что механик-водитель в полулежащем состоянии, - это, прежде всего, защита его от каких-либо воздействий, например, от взрыва противодонной мины, когда удар приходится не на позвоночник, а равномерно распределяется по всему телу, теряя при этом критическую опасность для человека", - рассказал представитель предприятия.

По его мнению, "Армата" настолько высокотехнологичная техника, что управлять ею должны только профессионалы-контрактники. "Разве готовы мы посадить в самолет срочника? Ни в коем случае. И здесь тоже самое. Это высокотехнологичная машина. Чтобы она смогла показать себя так, как мы хотим, и все то, что в нее изначально было заложено, нужна тщательная подготовка военных", - отметил Бегман.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.