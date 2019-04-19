Войти
19.04.2019
Lenta.ru

F-35A проследят за Россией и Ираном в Сирии

87
0
0
Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что самолеты расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии и Ираке, а также Афганистане. При этом истребители F-22 Raptor, которым пришли на смену F-35A Lightning II, покинули Ближний Восток.

В The Drive считают, что F-35A Lightning II располагает большими возможностями по противодействию российским и иранским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии, а также лучше приспособлен для сбора данных о развернутых в стране системах противоракетной обороны (ПРО). Также данный истребитель, по сравнению с F-22 Raptor, переносит более передовое вооружение, в частности, бомбы с лазерным наведением (во внутреннем отсеке), и оснащен встроенной системой электрооптического наведения, способной направлять такие бомбы на движущиеся цели.

Отдельно издание отмечает, что прилетевшие из США в ОАЭ самолеты F-35A Lightning II в ноябре 2018 года принимали участие в учениях "Слоновья прогулка".

Как уточняет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей, из США в ОАЭ прилетело шесть единиц F-35A Lightning II. Американский журнал The Aviationist пишет о четырех отправленных на Ближний Восток истребителях.

В марте сообщалось, что американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range).

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Иран
ОАЭ
Россия
Сирия
США
Продукция
EA-18
F-18
F-22
F-35
F-35A
Super Hornet
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
20.08.2014
Загадочная «воздушно-морская операция»
06.05.2013
Лидеры прежние
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т