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19.04.2019
Российская газета

Самолеты ТОФ выследили "иностранные" подлодки в Арктике

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО

Экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи Тихоокеанского флота отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Арктике. Для этого они перебазировались с Камчатки в район Северного Ледовитого океана.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, здесь они выследили и классифицировали субмарины, применив радиолокационные и гидроакустические средства.

- Затем летчики осуществили проверку комплексов противолодочного вооружения с выполнением условного противолодочного бомбометания, - рассказал Воскресенский.

Помимо этого экипажи отработали парное прохождение заданного маршрута и пилотирование без наземных радиотехнических средств навигации.

Главная задача таких тренировок - усовершенствовать у летчиков навыки выполнения задач в сложных условиях Арктики.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Проекты
Арктика
ТОФ
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