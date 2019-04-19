Самолеты ТОФ выследили "иностранные" подлодки в Арктике

Экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи Тихоокеанского флота отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Арктике. Для этого они перебазировались с Камчатки в район Северного Ледовитого океана.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, здесь они выследили и классифицировали субмарины, применив радиолокационные и гидроакустические средства.

- Затем летчики осуществили проверку комплексов противолодочного вооружения с выполнением условного противолодочного бомбометания, - рассказал Воскресенский.

Помимо этого экипажи отработали парное прохождение заданного маршрута и пилотирование без наземных радиотехнических средств навигации.

Главная задача таких тренировок - усовершенствовать у летчиков навыки выполнения задач в сложных условиях Арктики.

Юлия Гарднер