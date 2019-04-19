США и Турция не преодолели разногласия по С-400

США не смогли преодолеть разногласия, возникшие в результате закупки российских зенитно-ракетных систем С-400 Турцией. Сторонам вновь не удалось договориться по своим позициям на состоявшихся в Вашингтоне консультациях, где министр финансов Турции Берат Албайрак встречался с президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает газета Wall Street Journal, стороны во время переговоров не смогли "выйти из тупика". Анкара не намерена отказываться от приобретения С-400 и начнет развертывание комплексов в течение двух-трех месяцев.

Между тем официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду на то, что США не будут вводить санкции против республики. Данные системы ПВО, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу американским истребителям в регионе. Это оружие не соотносится с другими элементами противовоздушной обороны НАТО. С четырьмя дивизионами С-400 влияние Турции в восточном Средиземноморье во много раз возрастет.

С-400 считается более продвинутой, нежели система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле. Первая партия С-400, как ожидается, может поступить в Турцию уже в июле.