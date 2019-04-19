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19.04.2019
Военное обозрение

ЦАХАЛ провел учения "Железного купола" вместе с "Патриотом"

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Армия Обороны Израиля провела ежегодные учения систем ПВО в свете возможного осложнения оперативной обстановки. Среди задействованных систем оказались система ПРО "Железный купол" и перехватчик средней и большой дальности "Патриот".

Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что маневры проводились на базе в центре страны, и что системы, задействованные в учениях, успешно перехватили цели на разных высотах и расстояниях. Для выполнения ряда учебных задач были привлечены системы Patriot и "Железный купол".

В качестве гостей на учениях побывали представители двух неназванных иностранных армий. Делегации пришли понаблюдать за тестированием и сделать выводы из его результатов.

Учения систем ПВО особо актуальны для Израиля в свете активного использования его противниками различных ракетных систем. В частности, ПРО "Железный купол" было разработано в качестве ответа на угрозу обстрелов с малого расстояния.

Элементы систем, задействованных в учениях, имеют опыт реального боевого применения. Так, батарея Patriot в июле 2018 года уничтожила сирийский "Су-22", залетевший в воздушное пространство Израиля. Та же батарея чуть ранее уничтожила БПЛА, который был выпущен с позиций САР.

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Страны
Израиль
Сирия
Продукция
Patriot ЗРК
Железный купол
Су-22
Проекты
БПЛА
Военные учения
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