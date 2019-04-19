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19.04.2019
Военно-промышленный курьер

США перекраивают карту мира

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госдепартамент США опубликовал новую карту Израиля, обозначающую в качестве части этой страны Голанские высоты.

Изображение новой карты опубликовал, в частности, спецпредставитель президента США на международных переговорах, один из нынешних советников Дональда Трампа по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт.

Демонстрацию карты Израиля в новом виде американский дипломат на своей странице в "Твиттере" снабдил следующим комментарием: "Добро пожаловать в новейшее дополнение нашей системы международных карт после прокламации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами".

Ранее на всех картах американского внешнеполитического ведомства Голанские высоты обозначались как оккупированная Израилем территория. Картографические изменения внесены на основании соответствующего решения президента США Дональда Трампа.

Трамп 25 марта подписал указ "Об официальном признании Соединёнными Штатами Америки суверенитета Израиля над Голанскими высотами". Церемония подписания документа прошла в Белом доме. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По итогам Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил сирийские Голанские высоты. В 1981 году Кнессет (парламент) Израиля принял закон "О Голанских высотах", утвердивший суверенитет еврейского государства над Голанами. В том же году Совет Безопасности ООН признал аннексию территории незаконной.

 

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Израиль
Сирия
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Персоны
Трамп Дональд
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