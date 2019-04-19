КНДР испытала новое тактическое оружие
Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие. Об этом 18 апреля сообщает агентство "Рёнхап".
Во время испытаний, которые проводила Академия национальной обороны, были отработаны различные методы стрельбы по целям. На учениях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Завершение разработки этой системы весьма важно для укрепления армии страны. Мы стремимся нормализовать военное производство и продолжим выводить оборонную и научную сферы на передовые позиции", — сказал он.
1 марта американский президент Дональд Трамп обвинил КНДР в отказе от полной денуклеаризации.
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