В Алабине впервые показали парадные кабриолеты Aurus

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

В среду на репетиции парада к 74-й годовщине Победы по специальной площадке в подмосковном Алабине впервые проехали кабриолеты Aurus. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Судя по размещенным в группе МО РФ ВКонтакте фотографиям, новинки отечественного автопрома пока находятся в специальном камуфляже. Как ожидается, "рассекречивание" состоится в ходе генеральной репетиции на Красной площади.

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

В этом году всего будет продемонстрировано более 150 единиц различной военной техники. В том числе такие перспективные образцы как "Армата", "Курганец" и БТР "Бумеранг".

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Военные эксперты считают, что массовые премьеры новых образцов состоятся в 2020 году, когда страна будет отмечать 75-ю годовщину Победы.