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19.04.2019
Вестник Мордовии

Появление Т-80БВ в войсках не блажь, а острая необходимость

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В 2017 году на учениях "Запад - 2017", кроме машин семейства Т-72, были задействованы также танки Т-80БВ с газотурбинными двигателями. Мы тогда самыми первыми обратили на это внимание.

В личных беседах многие ветераны танковых войск, долгое время эксплуатировавшие и даже воевавшие на этой технике, выражали свою радость в связи с этим, считая, что наконец-то голос разума возобладал.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Дело в том, как мы уже сообщали, Т-80БВ до недавнего времени массово использовались в соединениях Российской армии, на территории бывших Ленинградского, Московского и Дальневосточного военных округов.

При прежнем руководстве МО было принято решение эти машины заменить на дизельные Т-72, что вызвало большое недовольство офицеров, специализировавшихся на "восьмидесятках". К их большому огорчению на базы хранения отправились даже машины, недавно прошедшие капитальный ремонт и получившие двигатели в 1250 л.с.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Правда, в Кантемировской дивизии было решено оставить более совершенные Т-80У, которые демонстрируют свои высокие характеристики не только на выставках, но и на различных учениях.

В 2017 году возвращение в армию Т-80БВ никакого ажиотажа не вызвало. Зато сейчас оно почему-то получила нездоровый накал. Дескать, мы не в состоянии эксплуатировать одновременно несколько типов танков. В 90-е и в начале нового века, когда экономика страны лежала в развалинах, практически не было никакого финансирования, Российская армия успешно справлялась с тем, что у нее на вооружении были Т-55, Т-62, Т-62М, в учебных подразделениях служили Т-64Б и Т-64БВ, в войсках можно было встретить как древние Т-72 "Урал", Т-72А, так и Т-72Б1, Т-72Б, Т-72 БА, Т-90, а также упомянутые Т-80Б, Т-80БВ и Т-80У.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Сейчас типаж техники значительно сократился, и газотурбинные машины на вооружении - никакая не проблема. Об их преимуществах столько написано, что нет необходимости повторяться. Я не удивлюсь, кстати, если со временем появится даже версия "Арматы" с ГТД.

Насчет ремонта Т-80, он успешно осуществляется на родном предприятии в Омске. Плюс, как сообщается на сайте 103 Бронетанкового ремонтного завода (Забайкальский край, Читинский район, гп "Атамановское"), там освоен ремонт всех образцов бронетанковой техники, состоящей на вооружении нашей армии, в том числе танков Т-72Б и Т-80БВ.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Появление в войсках "восьмидесяток" модификации "БВ" не какая-то блажь, а острая необходимость. Дело в том, что сейчас в российской армии формируются новые части и соединения, а они нуждаются в технике. Поэтому грех не воспользоваться хорошо зарекомендовавшими себя танками, у которых еще очень большой ресурс. Тем более, большое количество запасных частей для них было изготовлено еще во времена СССР.

Продолжение следует

Лев Романов

Фото © Дениса Передриенко

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