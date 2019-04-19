Феникс (Китай): зачем российский военный корабль-невидимка прибыл в Китай? Эксперты считают, что странам стоит задуматься о совместных разработках

Новейший фрегат-невидимка "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" уже вошел в Южно-китайское море через Малаккский пролив и держит курс на Циндао, где 23 апреля состоится смотр кораблей, посвященный 70-летней годовщине создания ВМС КНР. Новейший корабль-невидимку нельзя сравнивать с "дипломатическим звездным кораблем", крейсером "Варяг". По мнению российских специалистов, Китаю и России стоит задуматься над совместными разработками стелс-фрегата нового поколения.

Если не брать во внимание эсминец "Лидер", который сейчас существует только в виде макета, фрегат проекта 22350 - это крупнейший современный российский корабль, построенный с применением технологии "Стелс". Более того, в соответствии с сообщением "Нэви Рекогнишн" от 30 июня 2017 года, глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов заявил, что Россия планирует разработать большой военный корабль на базе проекта 22350, однако это снова будет фрегат, который еще нескоро преобразуют в эсминец. Рахманов также сказал, что модернизированная версия фрегата 22350 станет частью плана по созданию в России новой огневой мощи и "Стелс" технологий. Это отвечает требованиям к будущему китайского кораблестроения, поэтому страны могут задуматься о совместных разработках.

"Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - это первый фрегат проекта 22350, многие считали, что, называя фрегат именем "отца советского флота", в честь которого был раньше назван авианосец, символизирует шаг назад, однако, корабль проекта 22350 стал главным кораблем целой эпохи, обладающим новыми функциями. На мачте фрегата установлена радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой "Фурке - Е/2С (Е/Ф), которая способна одновременно отслеживать 400 воздушных и 50 надводных целей, максимальный радиус действия станции превышает 300 км. Для сравнения, индийский эсминец "Калькутта" оснащен радиолокационной станцией с фазированной антенной решёткой EL/M-2248 MF-STAR, которая может отслеживать не более 250 целей на воде и в воздухе в радиусе 200 км.

Из вооружения на фрегате 22350 есть 28 комплексов "Редут" и 16 комплексов "Калибр-НК". "Редут" может заряжаться зенитной управляемой ракетой дальнего радиуса действия 48Н6 (С-300 ПМУ или С-400 корабельного базирования), четырьмя ракетами 9М96Е среднего радиуса действия (Р-77 корабельного базирования) или четырьмя ракетами ближнего радиуса действия 9М100 (Р-73 корабельного базирования). "Калибр-НК" может быть сначала заряжен одной усовершенствованной сверхзвуковой противокорабельной ракетой "Яхонт", а затем противокорабельными ракетами "Калибр", дальностью действия более 2000 км. Помимо ракет, на фрегате 22350 установлен одно 130-мм орудие АК-192.

В отличие от кораблей проекта 22350, фрегаты 054А не оборудованы "малым щитом" и зенитными ракетами большой дальности. У 054А, оснащенного только 76-мм пушками, есть и определенные отличия в радарах и военной технике. Однако среди эсминцев проектов 052Д и 055, которые в большом количестве находятся на вооружении в ВМС Китая, 054А оснащен достаточно неплохо. Получается, что снабженные радарами и боеприпасами корабли проекта 22350 будут частично выполнять задачи эсминцев. Однако после увеличения современных фрегатов, при действиях малыми группами и в составе десантных миссий, они должны будут брать на себя больше региональных задач по противовоздушной обороне и атакам сухопутных целей, для всего этого в большей степени подходит функционал фрегатов проекта 22350.

Таким образом, после завершения строительства 30 кораблей 054А на данном этапе, Китай начнет думать о кораблях 054В, на которые будет установлена основная 130-мм пушка и "малый щит", в систему уже имеющихся 32 или более вертикальных блоков будут интегрированы зенитные ракеты большой, средней и малой дальности, оснащенные боеприпасами дальнего действия для поражения наземных или надводных целей. Подобные планы перекликаются с перспективами развития проекта 22350. Для России, ввиду затруднения поставок силового ядра, возникших в процессе строительства кораблей проекта 22350, в краткосрочной перспективе может не хватить строительных мощностей вервей. Поэтому выбор Китая в качестве партнера по разработкам, строительству и модернизации фрегатов проекта 22350, несомненно, окажется для России весьма удачным.

Китай не будет использовать это сотрудничество, чтобы внедрить российский фрегат проекта 22350 в свои ВМС в качестве линейного корабля, Китай хочет построить собственный фрегат 054В водоизмещением 5 тысяч тонн, руководствуясь техническими особенностями кораблей проекта 22350, что в то же время окажет влияние на Россию. С помощью проекта 22350 Россия продемонстрировала, что в будущем главными силами российского флота станут фрегаты, а в разработке, строительстве и испытании фрегатов нового поколения Россия не может сравниться с Китаем, который в данном сотрудничестве будет занимать руководящую роль.

Несмотря на то, что "Адмирал Горшков" намного уступает "Варягу" по тоннажу, факт того, что Россия отправила на смотр кораблей, посвященный 70-летней годовщине создания ВМС КНР свой новейший корабль-невидимку, говорит об искренности их намерений. Фрегат проекта 22350 - самый новый и мощный продукт российского кораблестроения. Особенности его радиолокационного оборудования и боевых характеристик заслуживают тщательного изучения китайской стороной, а значит существует вероятность проведения совместных российско-китайских разработок.

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