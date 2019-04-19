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19.04.2019
ТАСС

В НПО имени Лавочкина предложили опробовать аппарат для марсианского спутника на астероиде

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Марс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца.
Источник изображения: © Depositphotos / sdecoret

Специалисты считают, что во время демонстрационного полета комплекс научных приборов нужно сократить до минимума

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Группа специалистов НПО имени С. А. Лавочкина предложила перед отправкой возвращаемой миссии на спутник Марса Фобос испытать посадку автоматической межпланетной системы (АМС) на астероиде Апофис. По их мнению, это не только поможет отработать базовые операции управления полетом, но и позволит получить ценную научную информацию.

"Демонстрационный полет АМС-А может производиться по схеме посещения малого небесного тела в дальнем космосе (астероида). Это условие позволит сертифицировать базовые операции управления полетом АМС <…> но в менее критических условиях", - говорится в статье специалистов, опубликованной в журнале "Вестник НПО им. С. А. Лавочкина".

Авторы убеждены, что во время демонстрационного полета комплекс научных приборов следует "сократить до минимума", а вместе с аппаратом нужно отправить малый спутник, который будет оставаться на орбите астероида до 10 лет и делать траекторные измерения.

Такое решение, отмечают специалисты, предлагалось в 2009 году перед подготовкой миссии "Фобос-Грунт". Тогда в НПО им. С. А. Лавочкина хотели отправить к астероиду аппарат в 2020, 2021, 2022, 2026 или 2027 годах на ракете "Союз-2". При этом посадка на Апофис ожидалась несложная, поскольку "первая и вторая космические скорости для малого астероида невелики, всего лишь 10-25 см/с".

Однако "Фобос-Грунт" полетел без демонстрационного полета. Аппарат был запущен на низкую околоземную орбиту 9 ноября 2011 года. АМС не смогла выйти на траекторию перелета к Марсу, поскольку не запустился ее маршевый двигатель. Россия намерена повторить попытку по забору образцов вещества с Фобоса (проект "Бумеранг"/"Экспедиция-М").

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году специалистами обсерватории Китт-Пик (штат Аризона). Его назвали в честь древнеегипетского змея-разрушителя, который пытается уничтожить Солнце в течение его ночного перехода. Небесное тело движется со скоростью более 30 км/с, то подходя на относительно небольшое расстояние к Земле, то отдаляясь от нее. В следующий раз сближение ожидается в 2029 году (он может оказаться, по разным данным, в 37-38 тыс. км).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Марс
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