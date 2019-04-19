Еще три месяца: украинские моряки останутся в СИЗО

Суд в Москве продлил арест украинским морякам

Московский суд продлил на три месяца арест 12 украинским морякам, подозреваемым в незаконном пересечении российской границы в ноябре прошлого года. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству прокурора. За день до процесса президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обратиться в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принудить Россию освободить украинских моряков.

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста 12 украинским морякам, задержанным по подозрению в незаконном пересечении российской границы в ноябре прошлого года. Они будут содержаться под стражей до 24 июля, заявил судья Сергей Рябцев.

Сначала арест был продлен Роману Мокряку, Евгению Семидоцкому, Андрею Опрыско, Сергею Цыбизову, Богдану Головаше, Сергею Попову, Владимиру Терещенко и Андрею Шевченко.

Затем лефортовский суд вынес аналогичное решение в отношении еще четырех моряков, в том числе и их командира Дениса Гриценко, сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского районного суда от 17 апреля продлен срок содержания под стражей в отношении Михаила Власюка, Дениса Гриценко, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко до 24 июля 2019 года", - сказала пресс-секретарь.

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора, который объяснил это необходимостью сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса.

Суд удовлетворил это ходатайство - журналисты и родственники подсудимых присутствовали только на оглашении постановления.

В ходе слушания адвокаты украинцев в очередной раз просили передать ходатайства ФСБ на рассмотрение в военный суд, поскольку считают моряков военнопленными. Но это требование снова осталось без удовлетворения.

Процесс посетила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Об этом намерении она сообщила ранее в своем фейсбуке. Уполномоченный по правам человека выразила надежду встретиться во время этой поездки с директором ФСБ Александром Бортниковым и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым.

За день до заседания стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны подать в Международный трибунал по морскому праву запрос на принятие принудительных мер в отношении России для освобождения украинских моряков. Об этом глава государства написал на своей странице в фейсбуке.

Он выразил надежду, что трибунал в "считанные недели" примет решение по данному обращению и "обяжет Россию освободить" моряков и корабли Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в фейсбуке высказал предположение, что данное решение будет принято только «через месяц».

В украинском внешнеполитическом ведомстве придерживаются мнения, что, в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, военно-морские суда и их экипажи наделены абсолютным иммунитетом, поэтому их арест и суд в России незаконны, пояснили "Интерфаксу" в министерстве.

Там уточнили, что Украина еще 1 апреля известила Москву о начале арбитражного разбирательства по нарушениям указанной конвенции.

По данным издания "Европейская правда", Украина инициировала даже не один, а сразу два процесса против российской стороны: "В большем иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ финансовую компенсацию за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства Украина будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах".

Крымский суд 27 ноября отправил под арест 24 украинских моряков. Им вменяют в вину незаконное пересечение российской границы.

Как сообщили в ФСБ России, 25 ноября три корабля украинских ВМС - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - незаконно вторглись на российскую территорию, войдя в Керченский пролив. Они оставили без ответа законные требования российских пограничников остановиться и, по данным спецслужб, совершали опасное маневрирование. Причем отмечается, что эта акваторию принадлежала России еще до присоединения к ней Крымского полуострова, который киевские власти считают аннексированным.

Из-за того, что остановить украинские суда мирным путем не удавалось, российские пограничники были вынуждены применить оружие, в результате чего три украинских моряка получили ранения. Им сразу же была оказана помощь.

По факту вторжения в территориальные воды России было возбуждено уголовное дело. Украинские суда были задержаны, как и их экипажи.

Киев возлагает вину за случившееся на Москву. По убеждению украинских властей, российские корабли "применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины". Кроме того, Украина отрицает формулировку "инцидент" - украинский лидер предпочитает называть это "войной".

В Москве, в свою очередь, ситуацию воспринимают как провокацию с украинской стороны. Президент России Владимир Путин уверен, что причина инцидента на самом деле кроется в гонке за пост главы Украины.

Лидия Мисник