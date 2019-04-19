В Воздушно-десантных войсках стартовал конкурс "Полярная звезда"

Под Псковом стартовал конкурс среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск России "Полярная звезда".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, эти соревнования впервые проводятся в рамках отборочного этапа Армейских международных игр "АрМИ-2019".

Как отметили в военном ведомстве, соревноваться спецназовцам придется в условиях, по-настоящему приближенных к боевым. "Голубые береты" должны будут совершить 30-50-километровый марш-бросок в укзанный район. Причем по маршруту им понадобытся новые средства навигации и связи.

Затем спецназ ВДВ пострарается преодолеть десантно-штурмовую и горно-штурмовую полосы. Следующим испытанием станет стрельба из пистолета Макарова, автомата АКС-74, пулемета ПКМ, ручного противотанкового гранатомета и снайперской винтовки СВД. Причем огневые упраажения будут организованы как в светлое, так и в темное время суток. Ну, а завершающим этапом конкурса станет еще один марш-бросок - теперь уже на на 5-10 километров. После которого предусмотрена эвакуация всей группы.

На эти соревнования прибыли более 50 разведчиков из четырех соединений ВДВ. Спецназовцы, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную команду Воздушно-десантных войск, которая представит Вооруженные силы России на международном этапе конкурса в Белоруссии.

Кстати, эти состязания не случайно назвали "Полярная звезда", так как зачастую только она позволяет бойцам спецназа безошибочно ориентироваться ночью во время выполнения задач.

Александр Степанов