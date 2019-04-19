Появление прототипа легкого танка США откладывается

Активная броня – только израильская

Пентагон требует активизации программы по созданию легкого танка – проекта MPF (Mobile Protected Firepower (мобильная огневая поддержка), который остро необходим американским военным для действий по всему миру, включая труднодоступные для тяжелых танков вроде "Абрамса" восточноевропейские условия с лесами, болотами, плохими дорогами и легкими мостами. ВС США необходимо 500 таких машин, которые могли бы оказывать непосредственную огневую поддержку американской пехоте на любом ландшафте и, находясь в ее боевых порядках, бороться с вражеской бронетехникой.

Одним из главных требований к создаваемому танку является его масса, которая не должна превышать 30 тонн. Связанно это не только с "грузоподъемностью" польских и литовских сельских мостов, но и с тем, что полезная нагрузка основного транспортного самолета ВВС США - Boeing C-17 Globemaster III, составляет 77,5 т.

Самолет должен брать на борт два таких танка, чтобы обеспечить более быструю и экономичную (ровно в два раза) переброску подразделений легких танков, чем вооруженных "Абрамсами". Между прочим, некоторые источники обозначают танк, который должен быть создан, как "авиадесантный". Однако с точки зрения классификации, принятой в нашей стране, он таковым не будет являться, поскольку требования Пентагона не предполагают его парашютного десантирования, как российской десантной техники.

Впрочем, это может быть связано и с тем, что источники из американского военного ведомства сообщали, что созданная по проекту MPF техника должна превосходить аналоги противников, прежде всего, российские, среди которых указывается "Спрут-СД" - авиадесантная самоходная противотанковая пушка калибра 125 мм.

Любопытен и еще один момент. Вскоре после старта программы осенью 2017 года, исполнительный директор программы обслуживания наземных боевых систем генерал-майор армии США Дэвид Бассетт объявил, что комиссия рассчитывает получить первые прототипы уже через 15 месяцев, поскольку предполагалось пропустить фазу разработки и выбирать подходящую машину из уже существующих, модернизировав ее, в случае необходимости, в соответствии с техзаданием.

Также сообщалось, что как минимум две компании представили свои разработки – легкий танк "Гриффин" фирмы General Dynamics и Expeditionary Light Tank от BAE Systems, между которыми должна была разгореться конкурентная борьба.

Однако сейчас, спустя два почти два года после этих заявлений, в военном ведомстве не называется ни один из возможных фаворитов проекта, а указывается, что они будут определены только к 2022 году.

Но при этом, как сообщают американские СМИ, несмотря на то, что выбор возможного прототипа состоится только через три года, уже принято решение о том, что комплекс активной защиты на этой, неизвестно какой машине, будет непременно израильского производства. И переговоры об этом уже ведутся!

Надо признать, что это наводит на одну "крамольную мысль" - может быть и проект MPF затеян, главным образом для того, чтобы получить еще пять сотен единиц техники, на которую можно было бы повесить активную "броню" израильского производства?

Тем более что на оснащение КАЗ пушечных "Страйкеров" M1128 Mobile Gun System, находящихся в тактической нише легких танков, уже заключен контракт с израильтянами. В любом случае нужно признать, что израильское лобби на внутреннем американском оружейном рынке не знает себе равных.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",