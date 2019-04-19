Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в честь 30-летия Объединённой армии государства Ва в Мьянме

17 апреля 2019 года в столице самоуправляемой зоны Ва мьянманского штата Шан городе Пансанг прошел военный парад в честь 30-летия со дня формирования так называемой Объединенной армии государства Ва - самопровоглашенного образования народности ва, уже длительное время существующего на севере-востоке Мьянмы (Бирмы) и негласно поддерживаемого Китаем. В параде приняли участие 7600 военнослужащих и бронетехника, поступившая по линии военно-технической помощи из КНР.

Государство Ва контролирует территорию около 17 тысяч кв км, на которой проживает до 600 тысяч человек. Хотя официально основным языком является ва, однако фактически доминирует китайский язык. Численность Объединенной армии государства Ва (возникшей в 1989 году на базе части вооруженных сил коммунистической партии Бирмы) оценивается до 30 тысяч человек.

Хотя правительство Мьянмы не признаёт независимость государства Ва, мьянманская армия часто действует в союзе с отрядами ва против отрядов националистов непризнанного государства Шан. Между правительством Мьянмы и правительством Ва в настоящее время действует соглашение о перемирии.

Во время своего выступления на военном параде председатель Народного правительства самоуправляемой зоны Ва и командующий Объединенной армиеей государства Ва Бао Юсян (именуемый своими соратниками "Председатель Бао") заявил о том, что самоуправляемая зона Ва является неотъемлемой частью Мьянмы и пообещал не добиваться независимости.

"Нам нужны этническое равенство, этническое достоинство, этническая автономия и мы просим правительство предоставить народности Ва широкую автономию в составе Мьянмы.", заявил "Председатель Бао".

"Председатель Бао"