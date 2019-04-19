Китай успешно испытывает перспективный турбореактивный двигатель

Членам команды китайских разработчиков будет вручена награда за успешное проектирование и испытания опытного образца нового турбореактивного двигателя. Новая силовая установка, по задумкам ученых, поможет китайским истребителям догнать передовые зарубежные аналоги.

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Предположительно, перспективные двигатели будут установлены на малозаметных многофункциональных истребителях, разработкой которых усиленно занимается Китай.

Команда разработчиков, состоящая из 193 человек из Научно-исследовательского института газовых турбин, созданном при Китайской государственной корпорации авиационных двигателей, 4 мая получит награду во время празднования Дня молодежи. Дата выбрана не зря – 124 члена команды – ученые в возрасте 35 лет или моложе.

В издании The Global Times, опубликовавшем эту заметку, не раскрывается обозначения двигателя, однако утверждается что он является часть программы по выводу науки КНР на уровень, сопоставимый с передовыми западными разработками в сфере истребительной авиации. Новый двигатель, по утверждению авторов статьи, должен продемонстрировать высокий технический уровень Китая в сфере двигателестроения. Этот проект лишь один из нескольких крупных авиационных проектов, которые сейчас продвигает Китай.

У команды разработчиков заняло всего год, чтобы разработать двигатель, и лишь шесть месяцев они потратили на то, чтобы закончить испытания первого прототипа.

С новым двигателем перспективные истребители Китая, наконец, решат "проблему с сердцем" (имеется в виду выражение "двигатель - сердце самолета" - прим.ред.), заявил в среду Global Times Вей Донгсу, базирующийся в Пекине военный аналитик.

Это отличные новости

- сказал он.

Global Times заявляет, что Китай добился "поразительных успехов" в разработке современных военных самолетов, на что указывает истребитель-невидимка J-20. Эффективности последнего, однако препятствовали отечественные двигатели, которые ранее имели неоптимальную тягу и низкий срок службы.

Вей отметил, что разработка современных турбовентиляторных двигателей является очень непростым процессом. Особенную трудность составляет производство лопаток винта, которые должны быть изготовлены таким образом, чтобы выдерживать очень высокие температуры и давление.

Предстоящая награда является показателем того, что Китай совершил прорыв не только в проектировании, но и в производстве, сказал Вэй.

Несмотря на быстрые темпы разработки новой силовой установки, военный эксперт считает, что новый двигатель все еще нуждается в проведении большого числа испытаний, прежде чем будет подтверждена его надежность и он поступит в серийное производство.

По мнению Вэя Донгсу, этот двигатель может быть связан с двухдвигательным малозаметным самолетом FC-31, который может занять нишу китайского палубного истребителя.