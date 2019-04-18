Боевая авиация Украины обречена на исчезновение, вся надежда на Китай

Руководство ВВС Украины и скандально известного государственного концерна «Укроборонпром» на протяжении нескольких лет ведут переговоры с аналогичным военным ведомством Народной Республики Китай об организации производства на украинских авиапредприятиях китайского двухместного многоцелевого самолета HONGDU L-15.

Данный самолет разработан китайской корпорацией «Hongdu Aviation Industry Corporation» с помощью специалистов российского КБ им. Яковлева и чем-то напоминает знаменитый Як-130.

Самолет Л-15, по сути, и учебный планер, и легкий штурмовик. Позже китайцы пошли дальше и выпустили чисто боевой вариант, назвав его JL-10. Первые 12 самолетов JL-10 китайского производства были оснащены двигателями АИ-222-25 украинского производства (запорожские КБ «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич»). КНР планируют вооружить свои ВВС сотнями таких самолетов. Машины они собирают сами, но вот с двигателями у китайцев проблема. Пекин задумал было выкупить на Украине предприятие «Мотор Сич», но вмешались американцы и сделка не состоялась. В настоящее время к предприятию подбирается П.Порошенко. Он немного поосторожничал и не стал скупать контрольный пакет акций завода до президентских выборов. Но сделка намечена, уж больно лакомый это для него «кусочек».

Китайские товарищи, получив отказ от Украины о продаже «Мотор Сич», особо не огорчились и купили лицензию на сборку нужных им авиадвигателей на своей территории в городе Чунцин. Завод уже строится, а Киев, наверняка, потеряет еще несколько тысяч квалифицированных авиастроителей. Чунцин готов будет принять для работы на китайском заводе авиадвигателей 2-3 тысячи украинских специалистов — разработчиков и сборщиков авиамоторов, которые будут именоваться как АИ-322-25.

Украина, в то же время, на фоне массового банкротства предприятий оборонного сектора и потери квалифицированных специалистов, задумала получить линию сборки самолетов L-15 на территории авиационного завода в Одессе. В этой связи ведутся многолетние переговоры с корпорацией «Poly Technologic Inc». КНР не возражает против выгодной сделки и готов продать линию сборки этих самолетов, однако при этом в Одессе будет осуществляться только сборка, а производство всех комплектующих останется в Китае. Кроме того, Киев просит у Пекина на данный проект значительные инвестиции. Китай же считает запрошенные суммы слишком большими.

Переговоры продолжились, в частности, на прошлой неделе, 12 апреля в Одессе, куда прибыла представительная делегация китайских военных и промышленников. Главный вопрос переговоров – продажа линии сборки самолетов L-15 и организация их сборки в Одессе, а также сумма инвестиций в «Укроборонпром». Но неожиданно для украинской стороны китайцы заявили о готовности инвестировать в проект сборки самолетов только в пакете с приобретением неких технологий другого украинского предприятия – КБ «Южное». Данное КБ известный производитель ракетного оружия, не эта ли продукция так интересует Пекин?

Вернемся к планам Украины по организации на своей территории сборки учебно-боевых самолетов. Даже не специалисту понятно, что проект окупится лишь в том случае, если производство L-15 в Одессе будет массовым. Но ведь для украинских ВВС будет достаточно нескольких десятков машин. Надо искать потенциальных покупателей этих самолетов за рубежом. Понадобятся ли эти самолеты кому-либо, даже с учетом их относительно небольшой стоимости? Возникает вопрос об элементарной рентабельности будущего предприятия. Но это не интересует «Укроборонпром», который является получателем выгоды от данной сделки, концерну нужны деньги здесь и сейчас, а что там будет в перспективе топ-менеджерам компании не столь интересно.

Автор: Валерий Гончар, ИАП «Содружество». Специально для «Военно-политического обозрения».