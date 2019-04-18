Доработка Ил-112В может быть осуществлена в течении двух лет - губернатор

Воронеж. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, производство которого будет осуществляться в Воронеже, будет доработан в течении двух лет до соответствия техническому заданию Минобороны РФ.

"Самолет Ил-112В пока не соответствует требованиям Минобороны РФ, но как заверили проектировщики, что все устранимо и в течение двух лет к первому образцу, который будет уже поставляться в Вооруженные силы, они (недоработки-ИФ) будут решены", - сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев журналистам на пресс-конференции в среду.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В необходимо дорабатывать около года до соответствия техническому заданию Минобороны РФ. По его словам, опытный образец самолета, совершивший первый полет 30 марта, на данный момент не отвечает требованиям заказчика по грузоподъемности.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26.

Работы по созданию Ил-112В начались в 2004 году, когда "Ильюшин" победил в конкурсе Минобороны РФ на легкий военно-транспортный самолет (ЛВТС). Первый полет новой машины должен был состояться еще в 2006 году, однако вылет неоднократно переносили - причинами называли недофинансирование проекта, несвоевременную поставку комплектующих, проблемы с документацией и нехватку кадров. К 2010 году Ил-112В так и не поднялся в воздух, а Минобороны приостановило финансирование программы - в итоге проект был заморожен.

Спустя четыре года работы по созданию нового легкого транспортника были возобновлены. Подписанный в декабре 2014 года контракт между Минобороны и "Ильюшиным" на опытно-конструкторские работы (ОКР) по Ил-112В предусматривает строительство двух опытных образцов (один для летных испытаний, а второй для статических и ресурсных), стоимость завершения ОКР - около 8 млрд рублей.

Планировалось, что строительство опытных машин по этому контракту завершится в 2016 году. В тот же год должен был состояться первый вылет, однако в течение 2017-2018 годов сроки начала летных испытаний снова неоднократно сдвигались.