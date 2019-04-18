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18.04.2019
Российская газета

Авиасалон МАКС будет полон новинок и сенсаций

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Российская экспозиция на салоне МАКС-2019 значительно расширится, многое будет показано впервые.
Российская экспозиция на салоне МАКС-2019 значительно расширится, многое будет показано впервые.
Источник изображения: Аркадий Колыбалов/ РГ

XIV Международный авиационно-космический салон, который в этом году открывается 27 августа, станет одним из самых интересных. А еще он впервые пройдет при партнерском участии КНР.

Китай станет не только страной-партнером, но и покажет одну из самых крупных экспозиций в нескольких отдельных павильонах. Одним из ключевых экспонатов выставки будет полноразмерный макет салона перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929. Для его демонстрации возведут специальный ангар.

Помимо КНР в авиасалоне примут участие все ведущие авиастроительные фирмы мира, в том числе из США - не взирая на санкции.

Одной из сенсаций будет полноразмерный макет салона российско-китайского самолета CR-929

Российская экспозиция значительно расширится, и многое будет показано впервые. Ожидается прилет самолета МС-21. Можно будет увидеть на земле, а возможно и в воздухе, военно-транспортный Ил-112В, который совсем недавно впервые совершил испытательный полет, а также пассажирский Ил-114.

Обширную экспозицию готовит холдинг "Вертолеты России". Впервые покажут новый военный транспортно-десантный Ми-38Т и тяжелый Ми-26Т2В. Интересна начинка тяжелого винтокрыла.

Он имеет современный интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который позволяет пилотировать вертолет днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку. А бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту от ракет с инфракрасными головками самонаведения. Впервые на гражданском авиасалоне будет публично показан многоцелевой вертолет Ми-171Ш-ВН с комплексом управляемого ракетного вооружения.

Настоящей сенсацией обещает стать возможность простым посетителям МАКС-2019 испытать поистине космические ощущения. Организаторы авиасалона совместно с Центром подготовки космонавтов планируют организовать экскурсионные полеты с выходом в режим невесомости. Это будет сделано на специальном самолете, на котором космонавтов готовят именно к невесомости.

Салон пройдет в Жуковском с 27 августа до 1 сентября. И это уже решенный факт. А ведь недавно в СМИ даже вбрасывалась информация о переводе авиасалона в Кубинку. Но МАКС-2019 пройдет там, где проходит уже почти тридцать лет.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Ил-112
Ил-114
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