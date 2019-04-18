Войти
18.04.2019
ТАСС

Глава Воронежской области назвал необходимое время на доработку самолета Ил-112В

511
0
0
Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Артур Саркисян/ТАСС

Александр Гусев отметил, что на это потребуется два года

ВОРОНЕЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Первый военно-транспортный самолет Ил-112В, созданный в России с нуля в постсоветский период, будет доработан в течение двух лет до начала серийных поставок в вооруженные силы. Об этом в среду на брифинге сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Сданный Ил-112В <...> пока не соответствует требованиям Минобороны РФ, но заверили проектировщики и, собственно, наши коллеги это подтверждают, что все устранимо и в течение двух лет к первому образцу, который будет уже поставляться в вооруженные силы, они [недоработки] будут решены", - сказал Гусев.

Ранее гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин сообщил, что есть определенные проблемы, связанные с избыточной массой новой машины, пояснив, что это стандартные проблемы для любого первого опытного изделия.

Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. 30 марта самолет выполнил первый испытательный полет и совершил штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.04.2019
Глава "Ил": серийный Ил-112В будет полностью соответствовать требованиям Минобороны
22.08.2017
Загрузку ВАСО обеспечат перспективные транспортные и гражданские программы
16.03.2017
Сергей Вельможкин: будущее мы связываем с созданием в структуре ОАК дивизиона "Транспортная авиация"
16.03.2016
«Порой они возвращаются» - Ил-96-400М
26.12.2014
Ил-112 заходит над ВАСО
20.03.2013
Ил-112В: приключения бумажного самолета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26