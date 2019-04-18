Глава Воронежской области назвал необходимое время на доработку самолета Ил-112В

Александр Гусев отметил, что на это потребуется два года

ВОРОНЕЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Первый военно-транспортный самолет Ил-112В, созданный в России с нуля в постсоветский период, будет доработан в течение двух лет до начала серийных поставок в вооруженные силы. Об этом в среду на брифинге сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Сданный Ил-112В <...> пока не соответствует требованиям Минобороны РФ, но заверили проектировщики и, собственно, наши коллеги это подтверждают, что все устранимо и в течение двух лет к первому образцу, который будет уже поставляться в вооруженные силы, они [недоработки] будут решены", - сказал Гусев.

Ранее гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин сообщил, что есть определенные проблемы, связанные с избыточной массой новой машины, пояснив, что это стандартные проблемы для любого первого опытного изделия.

Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. 30 марта самолет выполнил первый испытательный полет и совершил штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).