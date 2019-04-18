В России начались работы над атомной субмариной пятого поколения

Российские конструкторы начали работать над созданием новой российской подводной лодки пятого поколения под шифром "Лайка". Эта уникальная атомная субмарина, которую на Западе уже прозвали "убийцей авианосцев", получит на вооружение самые передовые разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Работу над проектом многоцелевой атомной подводной лодки с крылатыми ракетами ведет Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". Как рассказал ТАСС источник в оборонпроме, в конце 2018 года предприятие уже завершило научно-исследовательскую работу над подлодкой.

В настоящее время определен облик перспективной субмарины, результаты работы одобрило минобороны. "Сейчас "Малахит" приступил к следующему этапу создания подлодки - опытно-конструкторским работам под шифром "Лайка"", - сообщает ТАСС.

Технические характеристики атомохода пока находятся под грифом "секретно". Известно лишь, что он будет вооружаться в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Подлодка будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом. Выполнение работ по этому проекту планируется вести до 2027 года. Западные военные эксперты с тревогой воспринимают информацию о работах над проектом российской подлодки пятого поколения. Ее уникальные характеристики могут поставить крест на попытках доминирования США в мировом океане.

Военный эксперт, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал "РГ", в чем уникальность субмарины. По его словам, проект "Лайка" вобрал в себя все последние разработки в области подводного кораблестроения.

Лодку в зависимости от задач можно оснастить как ракетами "Калибр", так и гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Циркон"

"Это достаточно крупная лодка, которая будет способна нести на борту как крылатые, так и баллистические ракеты. Однако за счет использования новейших материалов она будет малозаметной на радарах и почти бесшумной", - пояснил эксперт. Мураховский отметил, что в корпусе лодки будут использованы многослойные композиты. Не исключено, что "Лайку" оборудуют реактором с жидкометаллическим теплоносителем, который ранее устанавливался на подлодках проекта "Лира". Он более компактен и имеет меньший вес, чем использующиеся сейчас водо-водяные реакторы, а также быстрее набирает мощность, необходимую для маневрирования.

"Фишкой" подлодки является ее вооружение. Лодку в зависимости от задач можно оснастить как ракетами "Калибр", так и гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Циркон".

"Понятно, что американские авианосные ударные группы такие подводные сюрпризы совсем не радуют. Сейчас в Пентагоне лихорадочно ищут системы противодействия ударам гиперзвукового оружия как с воздуха, так из-под воды, но пока средств противодействия такому оружию нет", - сказал Мураховский.

Эксперт также отметил, что проект "Лайка" будет унифицирован. В новой подлодке станет возможно в зависимости от задач менять конструкцию отсека с вооружением, что удешевляет ее изготовление и эксплуатацию.

Александр Степанов