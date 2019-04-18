Роскосмос не смутили обвинения в заимствовании идеи ролика у NASA

В госкорпорации заявили, что Ту-144 и Concorde тоже внешне очень похожи, отметив, что многим ролик пришелся по душе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Роскосмос обрадовался, что их ролик, представленный во время концерта в Кремле по случаю Дня космонавтики, пришелся по душе зрителям. Так прокомментировали ТАСС в пресс-службе госкорпорации критику со стороны пользователей соцсетей.

Ранее в социальных сетях заметили сходство между роликом Роскосмоса "Мы - российский космос" и видео We are NASA, распространенном ранее американским ведомством.

"Ту-144 и Concorde тоже внешне очень похожи. Мы рады, что наш ролик пришелся многим по душе", - сказали в госкорпорации.

Видео было опубликовано NASA в ноябре 2018 года. В нем говорится о достижениях и планах по освоению космического пространства.