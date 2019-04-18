Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей

Северный флот в ближайшее время может получить статус самостоятельной единицы, не входящей в состав военных округов Министерства обороны РФ. Соответствующий проект поправок о внесении в указ президента России о военно-административном делении РФ внесен на портал нормативно-правовых актов.

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В случае утверждения в президентский указ от 2010 года будут внесены поправки, устанавливающие за Северным флотом юридический статус самостоятельной военно-административной единицы, не входящей в состав военных округов Вооруженных сил РФ. Кроме того, тем же указом за Северным флотом закрепят территории, где дислоцируются подразделения флота - Республика Коми, Архангельская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ. Соответственно данные территории будут исключены из зоны обслуживания военных округов Минобороны РФ.

В настоящее время проект, предложенный и разработанный Минобороны РФ, проходит независимую антикоррупционную экспертизу, окончание которой планируется на 23 апреля. После экспертизы будет сформирован окончательный текст, который и поступит главе государства на подпись.

Напомним, что 1 декабря 2014 года Северный флот был выведен из состава Западного военного округа и на его базе было создано арктическое Объединенное стратегическое командование, усиленное дислоцированными в Заполярье силами и средствами Западного, Центрального и Восточного военных округов.

Остальные флоты ВМФ РФ входят в состав военных округов, на территории которых дислоцируются: Черноморский флот и Каспийская флотилия входят в состав Южного военного округа, Балтийский флот - в Западный военный округ, а Тихоокеанский - в состав Восточного военного округа.