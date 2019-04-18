Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну

Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный удар.

В коридорах власти Вашингтона все больше людей верит: ядерная война допустима и в ней можно победить. Об этом заявил Ричард Берт, бывший американский эмиссар на переговорах с СССР по ядерному оружию. Росту агрессивных настроений помогают новые технологии, которые обещают защитить Америку от любого российского удара возмездия. Как Москва может снизить у ястребов соблазн применить ядерные боеголовки?

Бывший глава делегации США на переговорах с СССР по СНВ-1 Ричард Берт выступил с тревожным предупреждением. С его слов, американские политики рассматривают возможность перехода к чрезвычайно опасной для всего мира доктрине, предполагающей, что можно вести ядерную войну и выйти из нее победителем за счет применения новых вооружений и технологий.

"Мне кажется, мы начинаем в доктринальном плане, в действительном мышлении о роли и целях ядерного оружия расходиться с россиянами", – заявил отставной дипломат в понедельник, выступая на ежегодном собрании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

Берт напомнил, что в России по-прежнему придерживаются концепции гарантированного взаимного уничтожения, которое лишает смысла любую ядерную войну, хоть масштабную, хоть точечную. Однако "некоторые лица в нашем правительстве начинают" уходить от этой концепции, цитирует Берта ТАСС. Это потенциально чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, предостерегает он.

Эксперт имеет в виду, что окрыленные успехами последних достижений в развитии ПРО американские лидеры постепенно возвращаются к стратегической оборонной инициативе (СОИ) – знаменитой стратегии 80-х годов, времен правления Рональда Рейгана, когда доминировала идея создания противоракетного щита, способного надежно прикрыть всю территорию США от любого ракетного нападения. Идея в итоге потерпела крах – и Америка осталась вполне себе уязвимой для советского удара.

Берт призвал вашингтонских политиков не просто возобновить диалог с Москвой ради "выработки новых договоров по контролю над вооружениями", а начать глубокое обсуждение с россиянами того, в чем заключается функция ядерного оружия и как достичь "стратегической стабильности".

Напомним, Соединенные Штаты недавно решили изменить концепцию развития и применения своего важнейшего военного инструмента – системы ПРО. Как писала газета ВЗГЛЯД, фактически президент Дональд Трамп вернулся к идее пресловутой СОИ, которую США пытались осуществить во времена Рейгана и которую в шутку называли программой "Звездных войн". Именно иллюзии о надежности современной ПРО и спровоцировали у американских политиков мечты о маленькой ядерной войне, которая вполне может быть победоносной.

О том, что система ПРО США не обеспечивает безопасность всей страны, Путин говорил не раз. Например, летом 2017 года он прямо напомнил об этом американской аудитории в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

"На сегодняшний день ракетный щит не смог бы защитить Соединенные Штаты",

– сказал Путин. Он добавил, что в войне России и США, перейди она в "горячую" фазу, не выжил бы никто.

Кроме того, США с прошлого года приняли на вооружение и новую доктрину точечных "избирательных ударов" в ответ на такую стратегию, которую якобы приняла на вооружение Москва. Эта доктрина как раз и подразумевает, что вполне можно устроить не третью мировую войну, а небольшую ограниченную операцию с использованием миниатюрных ядерных зарядов.

"В концепции говорится, что Россия исповедует такого рода концепцию, и для того, чтобы ее сдерживать, массированное воздействие неадекватно. Ведь Россия не поверит, что в ответ на избирательное применение ядерного оружия США применят такие меры", – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Георгий Арбатов (который, к слову, хорошо знает Ричарда Берта лично).

Исходя из этой концепции в США и решено развивать миниатюрное ядерное оружие. "Часть баллистических ракет стратегического назначения на подводных лодках будет оснащена одним или двумя миниатюрными ядерными боезарядами малой мощности", – пояснил академик. Это будет сделано, чтобы в случае применения такого рода систем со стороны России ответить тем же.

Хорошо знаком с Ричардом Бертом и другой научный сотрудник ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин. "Берт затрагивает эту тему с целью разубедить всех, кто там так думает", – заявил он газете ВЗГЛЯД. Напомним, что генерал-майор Дворкин в течение многих лет участвовал в качестве эксперта в подготовке договоров ОСВ-2, РСМД, СНВ-1, СНВ-2.

Генерал согласен, что в США к власти пришли "новые люди, не знающие ни опыта всех испытаний, ни расчетов американских ученых, которые уже давно показали, что ядерная война – это десятки и сотни миллионов жертв даже при сокращенном ядерном оружии, которое сейчас имеется в России и США".

Впрочем, Дворкин не исключает, что "подобные настроения есть и среди российских военных, но их не высказывают вслух".

Пентагону не стоит тешить себя иллюзиями, что Америка скоро станет неуязвимой для ракетных ударов. На самом деле "никакой стратегической обороны, с точки зрения противоракетной обороны, с любыми новыми средствами не существует, о чем очень убедительно сказал Владимир Путин", напомнил Дворкин.

Он подчеркнул, что "наши межконтинентальные баллистические ракеты способны преодолеть самые совершенные технические системы ПРО". "Любая стратегическая оборона – космическая, наземная, морская – не способна отразить массированный ядерный удар", – добавил генерал-майор.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Юрий Зайнашев, Алексей Нечаев