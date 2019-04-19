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19.04.2019
А.Г. Вовнянко

Какие «достижения» демонстрируют власти Украины в области авиастроения

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Только что в США совершил свой первый полет самолет «Roc» авиационно-ракетной системы «Stratolaunch».


Самолет «Roc» авиационно-ракетной системы «Stratolaunch».
Источник: Internet

После проведения испытаний этот самолет будет использоваться для запуска в космическое пространство от одной до трех ракет со спутниками на борту.

Аналогичные системы «Світязь» и «Оріль» были разработаны в Украине на базе самолета Ан-225 еще в начале 1990-х годов, но так и не получили дальнейшего развития. Автор неоднократно обращался к высокопоставленным чиновникам продвигать указанные украинские разработки, но они, как правило, не реагируют на такие предложения (см. «Самолет Ан-225 «МРІЯ» - несбывшаяся мечта»).


Модель самолета Ан-225 с модифицированной 2-ступенчатой ракетой «Зенит».
Источник: Internet

Это связано с тем, что после «оранжевой» революции 2005 года должность генерального конструктора АНТК им. О.К. Антонова, а затем и президента ГП «Антонов» или продавалась чиновниками за большие деньги или руководством страны назначались ставленники для «кормления».

Так в 2010 году, чтобы остаться на должности президент и генеральный конструктор ГП «Антонов» Кива Д.С. заплатил разово Премьер-Министру Украины Азарову Н.Я. 5 млн. долларов, а потом ежемесячно платил по 0.6 млн. долларов (эти цифры независимо друг от друга назвали мне депутат П. и один из руководителей СБУ). Понятно, что при этом президент ГП «Антонов» клал себе в карман значительно больше.

В 2015 году на должность президента ГП «Антонов» Президент Украины Порошенко П.А. назначил бывшего депутата от БПП автодилера Гвоздева М.А. Также на руководящие должности на предприятие назначили своих ставленников и руководители Совета национальной безопасности и обороны. Главная задача этих ставленников - выкачивать средства с ГП «Антонов» для своих начальников и для себя, а не создавать самолеты и сохранить авиационную отрасль Украины.

На должность одного из вице-президентов был назначен производитель одноразовой посуды С. Семивоник.


Письмо.
Источник: А.Г. Вовнянко

По вышеприведенной доверенности увели у государственного предприятия «Антонов» только за один год около 50 млн. долларов (см. сайт Авиапорт АНТК им. Антонова проверили на средства. Конференции с. 737).

Встретил недавно знакомого с бухгалтерии ГП «Антонов» и вот, что он мне рассказал. Нашли бумагу, как ставленник Т. вывел с предприятия 4.5 млн. евро. Этот же ставленник заключил договор на обновление программного обеспечения для бухгалтерии на 60 млн. гривен. Когда вначале мой знакомый меня спросил, сколько стоят такие программы, то я сказал «ну 600 тыс. гривен, а если покупать, условно, у Илона Маска, то 6 млн. гривен». Оказалось, что я не знаю аппетитов этих ставленников.

Я неоднократно обращался к высшему руководству страны по сохранению авиационной отрасли Украины и, в качестве примера, приведу крайнее письмо, которое я скорее направил для «прикола»: gromada@rnbo.gov.ua 4.10.2018 г.


Першому заступнику секретаря РНБО Гладковському О.В.

Шановний Олег Володимирович!

Я звертався до Вас листами в 2016 році де писав про кризовий стан авіаційної галузі України, а також з проханням допомогти мені повернутися працювати на ДП «Антонов». Отримав відповіді від керівників ДП «Укроборонпром», що на ДП «Антонов» нова команда менеджерів яка виведе галузь з кризи.

Але сталося не так як гадалося. В Україні перестали виробляти літаки, відсутні замовлення на українські літаки і не ведеться ніяка виробнича діяльність, крім підписання декларативних меморандумів і піару в українських ЗМІ. А ДП «Антонов» нічого не створює і не виробляє, крім технічного обслуговування, і просто проїдає валютні доходи авіакомпанії «Авіалінії Антонов». ХГАПП практично банкрут.

Так звані нові літаки-демонстратори Ан-178 і Ан-132D є модифікаціями старих літаків Ан-148 і Ан-32. Вони значно поступаються по характеристикам своїм західним аналогам і, головне, що на них немає покупців.

За останні 3 роки змінилося 4 президенти на ДП «Антонов». Жоден з них не виконав свої обіцянки. У дорожніх картах цих керівників простежується певна закономірність: кожен новий керівник розповідав про свою стратегію і плани, причому вони кардинально відрізнялись один від одного. Але всі вони жодним чином не спрямовані на збереження авіабудівної галузі Україні.

Зараз в ДК «Укроборонпром» нове керівництво. Але ні Букін П.Ю. ні Пащенко А.Ю. не є спеціалістами в області літакобудування і не розуміють що потрібно робити на ДП «Антонов», а тому пустили все на самоплив. Так призначення нових президента Донця А.Д. і його першого заступника Шмирьова В.Ф. на ДП «Антонов» провели не за професійним рівнем, а за рішенням НТС підприємства. Самі собі вибирають зручних, а не професійних і ефективних для збереження авіабудівної галузі.

Але ж головний напрямок діяльності подібних ДП «Антонов» підприємств в світі - це створення, виробництво і продаж літаків! А на сьогоднішній день такі фахівці в вищому керівництві підприємства відсутні!

Змінюються тільки президенти. А більша частина верхівки керівників і частина команди колишнього «генерального конструктора» Ківи Д.С., які розвалили галузь, залишаються на своїх місцях. Єдине чим вони керуються в своїй діяльності - це тільки як довше зберегти себе на високооплачуваною керівній посаді і контролювати фінансові потоки.

Складається враження, що керівництво ДП «Антонов» не зацікавлене в створенні нових літаків і їх серійному виробництві і перед ними не стоїть таке завдання. Незалежно від того, чи будуються чи продаються українські літаки чи ні, вони отримують величезні (200000-460000 гривен на місяць) зарплати за рахунок доходів авіакомпанії і літають на різні міжнародні виставки разом з секретарками для променаду. Так навіщо їм ще напружуватися?

Тому вони розповідають в ЗМІ казки керівництву і громадянам України в репортажах з виставки Фарнборо-2018 про нереальні характеристиках неіснуючого літака Ан-188, про якісь міфічні літаки Ан-1Х8 NEXT, про замовлення на літак-напівфабрикат Ан-178 від Азербайджану, Китаю, ОАЕ і про спільне будівництво електричних і гібридних ЛА з якоюсь конторою зі Швейцарії. А також про те, що Боїнг буде поставляти запчастини на літаки «Антонов». Це аналогічно тому, як би на вітчизняний автомобіль Ланос поставляв запчастини Мерседес!? (див. «Авиационную промышленность Украины превратили в производителя фейковых новостей», сайт Хвиля)..


"Эволюция" ГП Антонов.
Источник: Internet

Фактично ДП «Антонов» з флагмана вітчизняного авіабудування виродився в фабрику з виробництва фейкових новин.

Шановний Олег Володимирович!

Прошу Вас втрутитися та навести лад з призначеннямпрофесійногокерівництва на ДП «Антонов» і дивізіонавіабудування в складі ДК «Укроборонпром».


З повагою,

Анатолій Григорович Вовнянко, провідний конструктор в службілітака Ан-70 1982-1985 р.р., керівникслужбипровіднихконструкторів по літаку Ан-225 1985-1989 р.р., заст. Головного конструктора по літаках Ан-225, Ан-325 і авіаційно-космічних систем 1989-1991 р.р., з заст. Головного конструктора по літаках Ан-124, Ан-124-100, Ан-225 і їхмодифікацій, а такожавіаційно-космічних систем 1994-2008г.г.


Как мне рассказали, Гладковский-Свинарчук сильно ругался, когда получил это письмо.

Я не буду приводить очень длинный и пустой ответ (как и все предыдущие) на мое обращение, т.к. это стандартная отписка представителей нынешней власти.

Какие достижения в области авиации демонстрирует нынешняя украинская власть.


Петро Порошенко

Вподобати цю сторінку • 14 березня

Ан-225.
Источник: Internet

Ранок. 9 травня. Венеція. Європа. Запам'ятайте. Це – час і місце для старту сміливого, амбітного, потужного мистецького проекту «Падаюча тінь «Мрії» на Сади Джардіні», в якому Україна опанує нову висоту. Літак “Мрія” з інформацією про українських художників та художниць на борту пролетить над Венецією. Так українське мистецтво потужно заявить про себе на 58-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва.

Побажаємо успіху нашим культурним дипломатам з OPEN GROUP та головній дійовій особі перфомансу – унікальній "Мрії"! - написал Порошенко в Facebook».


Когда другие страны демонстрируют огромные достижения в авиа- и ракетостроении, изучении планет солнечной системы, промышленности и т.д. и т.п. нынешняя украинская власть демонстрирует в Европе тень самолета Ан-225, созданного 30 лет тому назад в СССР. Как надо не уважать украинский народ, чтобы втюхивать ему такую пафосную галиматью?! Наверное, такое достижение может поразить только воображение порохоботов!


Анатолий Вовнянко

Права на данный материал принадлежат А.Г. Вовнянко
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