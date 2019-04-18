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18.04.2019
Российская газета

Десант Балтфлота "захватил" калининградское побережье

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Источник изображения: Игорь Зарембо / РИА Новости

На полигоне Балтийского флота "Хмелевка" в Калининградской области прошло учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Десантирование морпехов на бронетранспортерах с кораблей на берег при поддержке морской авиации - это самые зрелищные и масштабные учения, в которых задействована группировка разнородных сил Балтийского флота.

На сей раз, как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учение в Хмелевке стало одним из главных этапов контрольной проверки сил флота комиссией Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В нем были задействованы около 20 кораблей, катеров и судов обеспечения, более десяти самолетов и вертолетов, свыше 40 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений флота, а также почти пятьсот военнослужащих.

Сначала на береговую линию с вертолетов Ка-27ПС и Ка-29 высадились группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты. Они проделали противоминные проходы, чтобы беспрепятственно могла пройти техника.

Затем на прорыв пошли десантно-штурмовые роты соединения морской пехоты флота. Они высаживались на плав на бронетранспортерах БТР-82А с большого десантного корабля "Королев" и десантных катеров на воздушной каверне типа "Дюгонь".

Морпехов на БТР поддерживала огнем корабельная ударная группа Балтийского флота - корветы, малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и катера. С воздуха десант прикрывали истребители Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8.

Задача прорыва противодесантной обороны условного противника с моря была решена, корабли и авиация отработали также нанесение одновременных ударов по обороняющимся силам.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Ка-27ПС
Ка-29
Ми-24
Ми-8
Су-24
Су-24М
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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БДК 775
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