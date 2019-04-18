Десант Балтфлота "захватил" калининградское побережье

На полигоне Балтийского флота "Хмелевка" в Калининградской области прошло учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Десантирование морпехов на бронетранспортерах с кораблей на берег при поддержке морской авиации - это самые зрелищные и масштабные учения, в которых задействована группировка разнородных сил Балтийского флота.

На сей раз, как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учение в Хмелевке стало одним из главных этапов контрольной проверки сил флота комиссией Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В нем были задействованы около 20 кораблей, катеров и судов обеспечения, более десяти самолетов и вертолетов, свыше 40 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений флота, а также почти пятьсот военнослужащих.

Сначала на береговую линию с вертолетов Ка-27ПС и Ка-29 высадились группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты. Они проделали противоминные проходы, чтобы беспрепятственно могла пройти техника.

Затем на прорыв пошли десантно-штурмовые роты соединения морской пехоты флота. Они высаживались на плав на бронетранспортерах БТР-82А с большого десантного корабля "Королев" и десантных катеров на воздушной каверне типа "Дюгонь".

Морпехов на БТР поддерживала огнем корабельная ударная группа Балтийского флота - корветы, малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и катера. С воздуха десант прикрывали истребители Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8.

Задача прорыва противодесантной обороны условного противника с моря была решена, корабли и авиация отработали также нанесение одновременных ударов по обороняющимся силам.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)