Астронавт Кристина Кох станет рекордсменкой по продолжительности полета в космос

Она останется на орбите 328 дней

ТАСС, 17 апреля. Американское космическое ведомство - NASA - продлило миссию астронавта Кристины Кох на Международной космической станции (МКС) до февраля следующего года. Сообщив об этом, представители NASA подчеркнули в среду, что Кох станет рекордсменкой среди женщин по продолжительности беспрерывного пребывания на орбите - 328 дней. На данный момент рекорд принадлежит американке Пегги Уитсон - 288 дней.

"Кох, которая прибыла на МКС 14 марта, останется на орбите до февраля 2020 года и установит рекорд среди женщин по продолжительности космического полета", - говорится в заявлении, размещенном на сайте NASA.

Сама Кох отреагировала так в Twitter: "Один месяц позади. Осталось еще 10 <…> Это - привилегия вносить свой вклад [в освоение космоса] каждый день".

Глава NASA Джим Брайденстайн у себя в Twitter поздравил Кох с возможностью установить рекорд.