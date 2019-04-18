Ракетный удар: кто обстрелял Триполи

Столица Ливии попала под ракетный обстрел

Ливийская национальная армия заявила о своей непричастности к обстрелу гражданских объектов в Триполи минувшей ночью. В ЛНА считают, что таким образом их хотят подставить действующие в этом районе группировки. О ракетном обстреле ливийской столицы ранее сообщили СМИ. По их данным, в результате авианалета погибли четыре человека, десятки пострадали.

В ночь на 17 апреля ливийская столица Триполи подверглась ракетному обстрелу. Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара практически сразу отвергли причастность к этому события. Как заявил РИА "Новости" глава пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди, минувшей ночью ливийская армия не применяла тяжелое оружие во время военных операций.

Кроме того, он обвинил в преднамеренном обстреле жилых кварталов столицы из установок "Град" действующие в Триполи группировки. По его мнению, их целью было впоследствии возложить всю вину за это на силы под командованием Хафтара.

О ракетном обстреле столицы Ливии ранее сообщила газета The Libya Observer со ссылкой на источник. По данным издания, жертвами обстрела стали четыре человека, 23 пострадали.

Agence France-Presse информировало о нескольких ракетах, которые были выпущены по ливийской столице, а также серии мощных взрывов в городе. Агентство отмечало, что в некоторых районах Триполи был виден густой дым.

Как уточнил военный источник телеканала Al Ahrar в правительстве, южную часть города обстреляли ракетами "Град" и артиллерийскими снарядами. Сообщалось, что ответственность за эту атаку несут силы Халифы Хафтара.

На фоне боевых действий из столицы Ливии в город Злитен были эвакуированы около 300 семей, сообщил мэр города Муфта Хаммади.

Несколькими днями ранее конфликт между Правительством национального согласия (ПНС) и ЛНА разгорелся в воздушном пространстве Ливии. 14 апреля к югу от Триполи войска ПНС сбили самолет армии Хафтара, сообщал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя войск правительства Мухаммеда Гнуну. Он отметил, что войска ПНС уничтожили вражескую машину, которая собиралась совершить воздушный налет в районе населенного пункта Вади ар-Раби.

Таким образом Правительство нацсогласия ответило за свой сбитый 10 апреля армией Хафтара военный самолет, вылетевший из ливийского города Мисрата.

Многолетний конфликт в Ливии обострился 4 апреля, когда Хафтар приказал ЛНА начать наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Армия без боя установила контроль над несколькими районами к юго-западу от столицы, в том числе Джанзур и Эс-Свани.

Бригадный генерал сил фельдмаршала Ахмед аль-Мисмари подчеркнул, что операция продолжится до выполнения всех поставленных задач.

Глава Правительства нацсогласия Фаиз Сарадж, в свою очередь, приказал "в случае необходимости" применить силу, а также выразил готовность обратиться в международный трибунал, чтобы привлечь к ответственности всех участников наступления ЛНА под командованием Хафтара.

"Мы подадим иски против всех участников военных операций в ливийские и международные суды", - приводит слова премьера Al Arabiya.

Уже 5 апреля армии Хафтара удалось захватить Международный аэропорт Триполи и два города рядом со столицей - Тархуну и Эль-Азизию. По словам Ахмеда аль-Мисмари, в борьбе за эти объекты ливийская армия потеряла пять человек.

Но удерживать эти позиции ЛНА удалось всего лишь день - 6 апреля войска ПНС освободили аэропорт Триполи от контроля ливийской армии, о чем сообщил министр внутренних дел правительства Фатхи Али Башага. После этого, как передает телеканал Libya Al-Ahrar, вооруженные столкновения продолжались в прилежащей к аэропорту территории в районе Каср Бен-Гашир.

В тот же день правительственные силы нанесли воздушные удары по позициям противника. Как отмечал Bloomberg со ссылкой на чиновников, удары производились рядом с Триполи.

ВВС Ливии заявили об ударах по лагерю Мидза недалеко от города Гарьян и позициям в районе Сук-аль-Хамис, передает издание Libyan Express.

По словам бригадного генерала ЛНА, в ходе наступления на Триполи погибли как минимум 14 их солдат. Он уточнил, что силы ПНС нанесли по позициям армии Хафтара четыре авиаудара, но в момент самого налета жертв среди военнослужащих не было.

"Мы избегаем использование авиации, чтобы гарантировать безопасность граждан и их имущества в битве за Триполи. Мы подготовили досье пилотов, которые наносят удары и которые будут в будущем привлечены к ответственности", - цитирует ТАСС аль-Мисмари.

Атака повторилась уже на следующий день. Правительственные силы нанесли авиаудары по позициям ЛНА - базе ан-Накиля неподалеку от столицы. Это нападение стало частью операции "Вулкан гнева", цель которой - остановить наступление армии Хафтара.

"Мы начинаем военную операцию "Вулкан гнева" для очищения ливийских городов от тех, кто вне закона", - объявил на пресс-конференции представитель ВС ПНС Мухаммад Кануну. Он предупредил, что будет бить "железной рукой" всех, кто попытается милитаризировать Ливию.

Политический кризис в стране начался еще в 2011 году после свержения и убийства фактического главы государства Муаммара Каддафи.

С тех пор Ливией управляют две политические структуры: на востоке действует избранный парламент, а в Триполи, на западе — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

Власти восточной части сотрудничают с армией Хафтара, которая ведет затяжную войну с терроризмом. ООН планирует весной текущего года провести в стране всеобщие выборы, по итогам которых будут сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным 17 апреля текущего года, жертвами ливийского конфликта стали 189 человек. Кроме того, согласно информации ВОЗ, в стране зафиксировали 816 раненных.

Лидия Мисник