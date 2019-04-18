США пытаются продавить сделку по F-21 с Индией

США пытаются буквально продавить сделку с Индией по поставкам истребителей F-16. Речь идёт о самолётах с номенклатурным обозначением F-21 – тот же F-16, только "заточенный" исключительно для индийского рынка, с определённой модернизацией. Lockheed Martin пытается убедить индийские власти в том, что открытие производства F-16 (F-21) на индийской территории будет отвечать интересам Индии.

Источник изображения: topwar.ru

Из заявления представителя американской компании, которое приводит индийская пресса:

Американский многоцелевой истребитель F-21 даст Индии значительное преимущество с большими возможностями противостояния.

В Индии после событий 27 февраля крайне скептически относятся к такого рода потенциальной сделке с США. Дело в том, что Нью-Дели заявляет о сбитом F-16 ВВС Пакистана. По заявлениям командования ВВС Индии, самолёт американского производства был сбит советской ракетой Р-73 с борта советского истребителя МиГ-21, пилотируемого индийским лётчиком Абхинанданом Вартхаманом. Напомним, что самолёт МиГ-21 в свою очередь был сбит и упал на территории Пакистана. Исламабад и Вашингтон отрицают потерю F-16 ВВС Пакистана. В Индии в свою очередь считают, что они лгут, чтобы США могли реализовать сделку по F-16 (F-21).

По словам вице-президента по развитию бизнеса "Локхид Мартин", Индия получит "новейшую модификацию самолёта" с большим радиусом действия, сниженным расходом топлива и возможности действовать в сетецентрической системе.

Из заявления:

Это позволит существенно изменить тактику операций ВВС Индии, оптимизировать расходы.

Представитель американской компании заявил, что на самом деле F-21 – "это не F-16" - "они лишь внешне схожи, но это совершенно разные самолёты по своим возможностям".

Из сообщения американского представителя, расхваливающего F-21:

Если говорить о РЛС, то она вдвое по дальности обнаружения превышает характеристики предыдущих версий радаров. С её помощью можно отследить большее число целей и затем их атаковать. У самолёта развитая система радиоэлектронной борьбы, системы инфракрасного мониторинга объектов.

В Индии, комментируя возможности F-21, назвали его авионику отличной, но сразу же добавили, что самолёт далёк от современных параметров по маневренности.