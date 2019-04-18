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18.04.2019
Военное обозрение

Программа ВМС США по противоторпедной защите авианосцев закрыта

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Командование Военно-морских сил США приняло окончательное решение отказаться от проекта системы самозащиты кораблей с помощью торпед-перехватчиков. Как сообщает интернет-журнал "Nplus1" со ссылкой на Defense News, разрабатываемая система признана неэффективной.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, военные специалисты, проводившие испытания прототипов системы противоторпедной защиты ATTDS, сделали заключение о ее неэффективности. Установленные прототипы противоторпедных систем на трех авианосцах: "Джордж Буш", "Гарри Трумэн" и головном "Нимиц", будут демонтированы во время планового обслуживания кораблей в период 2019 - 2023 годов.

Разрабатываемая американскими специалистами с 2010 года система АTTDS состоит из гидроакустической системы, торпед-перехватчиков и ложных акустических целей AN/SLQ-25 Nixie. Установленная на трех авианосцах система начала тестироваться с 2013 года и планировалась к принятию на вооружение в 2021 году. Однако по итогам испытаний выяснилось, что довольно дорогая система не всегда может обнаружить вражескую торпеду, а также периодически дает ложные оповещения, принимая за торпеды посторонние шумы.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года командование Военно-морских сил США, изучив отчеты об испытании данной системы, приняло решение программу разработки, на которую уже потрачено порядка 760 млн. долларов, приостановить. После принятия окончательного решения по сворачиванию данного проекта, американские авианосцы остались без защиты от торпедных атак.

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Страны
США
Персоны
Буш Джордж
Проекты
Nimitz
Авианосец
ИТ
ОБСЕ
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