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18.04.2019
Интерфакс-АВН

Москва и Душанбе намерены укреплять сотрудничество в борьбе с экстремизмом

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Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана. Архивное фото
Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Искандар Аминов

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия и Таджикистан будут и дальше взаимодействовать в борьбе с распространением экстремистской и радикальной идеологии.

По итогам визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию было подписано совместное заявление лидеров двух стран.

"Подтверждена решимость укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, другими вызовами и угрозами и источниками их финансирования", - говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Таджикистана Э.Рахмона, опубликованном на сайте Кремля.

Лидеры отметили, что "будет продолжено взаимодействие в борьбе с распространением экстремистской и радикальной идеологии, финансовой и материально-технической "подпиткой" терроризма".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Персоны
Путин Владимир
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