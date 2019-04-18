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18.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Опубликованы спутниковые снимки "Искандеров" на российской базе в Сирии

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Источник изображения: Olga Sokolova/Global Loook Press

Израильское агентство ImageSat Intl. (ISI) сделало спутниковый снимок комплексов "Искандер" на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Снимок опубликован в Twitter компании ISI. На нем показаны транспортер и погрузчик, а также пусковая установка "Искандера".


В декабре в России рассказали о применении "Искандера" в Сирии – отмечалось, что комплексы показали свою высокую эффективность.

Впервые Минобороны сообщило об использовании "Искандеров" в этой стране в декабре 2017 года.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
Искандер
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