Опубликованы спутниковые снимки "Искандеров" на российской базе в Сирии
Источник изображения: Olga Sokolova/Global Loook Press
Израильское агентство ImageSat Intl. (ISI) сделало спутниковый снимок комплексов "Искандер" на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Снимок опубликован в Twitter компании ISI. На нем показаны транспортер и погрузчик, а также пусковая установка "Искандера".
#NOW: an #SS26 #Iskander #SSM practice in #Hmeimim, the #Russian airbase in #Syria. #SnapTasking and high-revisit advantage.#ISI #missile #VISINT #IMINT #geospatial #turkey #US pic.twitter.com/wEilXNJbvf
- ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 17 апреля 2019 г.
В декабре в России рассказали о применении "Искандера" в Сирии – отмечалось, что комплексы показали свою высокую эффективность.
Впервые Минобороны сообщило об использовании "Искандеров" в этой стране в декабре 2017 года.
Сергей Гурьянов
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