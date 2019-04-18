Забытый конкурент АК: раритетный автомат Коробова показали на видео

В интернете выложили видео, рассказывающее об устройстве автомата ТКБ-454 Германа Коробова. В силу обстоятельство это перспективное для своего времени оружие превратилось в музейный экспонат.

Калашников.Медиа в своей новой исторической рубрике знакомит ценителей оружия с уникальной разработкой советского конструктора Германа Коробова.

ТКБ-454 стал первым в мире автоматом с системой газового торможения свободного затвора под патрон 7,62х39.

Создавал его в конце 1940-х Герман Александрович Коробов с вполне конкретной целью - превзойти АК.

К слову, это уже была вторая попытка. Дебютантом стал ТКБ-408-2 "Бычок", сконструированный в 1943 году. Уже тогда автор отличился новаторским подходом, выполнив автомат в компоновке булл-пап, когда спусковой крючок расположен перед магазином и ударным механизмом.

Но в конкурсе за звание главного автомата советской армии он вчистую проиграл АК по многим показателям. После этого-то Герман Коробов и предпринял попытку усовершенствовать свое детище.

Он постарался сделать ТКБ-454-43 более надежным и дешевым, чем конкурент. Поработал он и над его боевыми характеристиками. Отдача сократилась почти вдвое, улучшилась кучность стрельбы.

Автомат работал в двух режимах: автоматическом и одиночном. Магазин был рассчитан на 30 патронов.

К новинке военные отнеслись вполне благосклонно и даже согласилось провести внеплановые испытания автомата. Однако сам конструктор "зарубил" модель.

В следующей версии ТКБ-454-5 торможение затвора было уже рычажным.

Затем Герман Коробов создаст еще несколько потенциальных конкурентов АК. Это ТКБ-517, ТКБ-022, ТКБ-072, ТКБ-0111. У каждой будут свои яркие особенности, некоторые превзойдут автомат Калашникова по многим параметрам. Но ни одну из моделей так и не примут на вооружение.

Олег Корякин