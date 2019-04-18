Эксперт назвал причину аварии аппарата "Берешит" при прилунении

Гендиректор компании SpaceIL Идо Антебе указал, что произошел отказ датчика ускорения

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апреля. /ТАСС/. Авария при посадке на Луну израильского космического аппарата "Берешит" 11 апреля произошла после сбоя бортового датчика ускорения, что привело к некорректной работе двигателя. Об этом сообщил в среду по результатам предварительного расследования инцидента генеральный директор компании SpaceIL Идо Антебе.

"У нас все еще нет указаний на то, что привело к сбою датчика ускорения, только после завершения расследования всей последовательности событий, думаю, мы сможем понять правильно ли мы действовали в сложившихся обстоятельствах", - цитирует высказывания Антебе газета Globes. По его словам, после отказа датчика ускорения выключился главный двигатель, ответственный за торможение при прилунении. Аппарату были переданы инструкции из центра управления, но перезапустить двигатель до момента удара о поверхность Луны не удалось. Окончательные результаты изучения причин аварии "Берешит" будут опубликованы через несколько недель, отметил Антебе.

Частный израильский космический аппарат "Берешит" разбился вечером 11 апреля при прилунении. Посадка длилась 21 минуту, аппарат начал торможение, после чего с ним была потеряна связь, а в нескольких километрах от поверхности Луны перестал работать основной двигатель. В случае его успешного прилунения Израиль мог стать четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли в рабочем состоянии.

13 апреля президент SpaceIL Моррис Кан заявил, что компания построит и запустит на Луну автоматическую станцию "Берешит-2".