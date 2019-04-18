Войти
18.04.2019
РИА Новости

Путин и Рахмон договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны

397
0
+2
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 апреля 2019
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 апреля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России сообщил Владимир Путин заявил, что договорился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжать укреплять сотрудничество в сфере обороны, военно-техническом сотрудничестве и борьбе с наркоугрозой.

"Разумеется, в ходе переговоров ... условились и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности", - сказал Путин по итогам переговоров с Рахмоном.

Президент РФ подчеркнул, что лидеры двух стран также подробно обсудили обстановку в сфере безопасности в Центральной Азии, в том числе в контексте угроз, исходящих с территории Афганистана.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.03.2019
Вопрос об открытии новой российской военной базы в ходе визита Путина в Бишкек обсуждаться не будет - аппарат президента Киргизии
04.03.2015
2015-й – в военном раскладе
06.02.2014
Российский военный пряник не всем союзникам по вкусу
24.09.2013
Владимир Путин назвал приоритетные направления деятельности ОДКБ в период председательства России в Организации
01.02.2013
Сомкнуть воздушные щиты
01.11.2007
ВОЕННАЯ МОЩЬ - ЗА СЧЕТ МОСКВЫ
ПЕРЕДАЧА ВООРУЖЕНИЯ 201-й БАЗЫ ЭТОЙ СТРАНЕ ДЕЛАЕТ РЕЖИМ РАХМОНА БОЛЕЕ ДЕЕСПОСОБНЫМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26