Путин и Рахмон договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 апреля 2019.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России сообщил Владимир Путин заявил, что договорился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжать укреплять сотрудничество в сфере обороны, военно-техническом сотрудничестве и борьбе с наркоугрозой.

"Разумеется, в ходе переговоров ... условились и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности", - сказал Путин по итогам переговоров с Рахмоном.

Президент РФ подчеркнул, что лидеры двух стран также подробно обсудили обстановку в сфере безопасности в Центральной Азии, в том числе в контексте угроз, исходящих с территории Афганистана.