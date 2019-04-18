Новый "реактивный" вертолёт для американской армии
Американской армии предложили новый проект перспективного вертолёта. Вчера, 16 апреля, компании AVX Aircraft и L3 Technologies презентовали проморолик с проектом лёгкого боевого разведывательного вертолёта и официально объявили об участии в тендере Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).
FARA является частью проекта Future Vertical Lift (FVL). Согласно требованиям военного ведомства, разведывательно-ударный вертолёт будущего должен стать не просто заменой OH-58 Kiowa, а совершить революцию в области авиации. Так, в описании программы указываются скоростные характеристики, на сегодняшний день доступные только конвертопланам, а также опытным разработкам вертолётов.
Проморолик перспективного вертолёта от AVX Aircraft и L3 Technologies
В AVX Aircraft и L3 Technologies не раскрывают технических подробностей своей разработки. При этом указывается, что несмотря на внешнюю схожесть с S-97 Raider, вертолёты имеют существенные отличия. Так, пока не получивший названия проект оснащается небольшими крыльями, обеспечивающими дополнительную подъёмную силу и снижающими нагрузку на несущие винты.
Ранее AVX Aircraft уже презентовала концепцию скоростного вертолёта в рамках проекта FVL. Новые рендеры несколько отличаются от первоначальной концепции. В частности, изменилось размещение толкающих винтов, а также компоновка вооружения.
Рендер вертолёта от компании AVX Aircraft, представленный в 2016 году.
Источник изображения: flightglobal.com
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