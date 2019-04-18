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18.04.2019
Российская газета

В Бресте проходят совместные российско-белорусские военные учения

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Источник изображения: rg.ru

18 апреля завершается активная фаза белорусско-российского учения на полигоне Брестский.

В нем принимают участие десантники ВДВ двух стран. Отрабатываются совместные контрдиверсионные действия, поиск и уничтожение условных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Подразделения Вооруженных Сил Беларуси и России в ходе маневров обменялись опытом по выполнению спецопераций.

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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