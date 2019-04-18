В Бресте проходят совместные российско-белорусские военные учения
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18 апреля завершается активная фаза белорусско-российского учения на полигоне Брестский.
В нем принимают участие десантники ВДВ двух стран. Отрабатываются совместные контрдиверсионные действия, поиск и уничтожение условных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.
Подразделения Вооруженных Сил Беларуси и России в ходе маневров обменялись опытом по выполнению спецопераций.
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