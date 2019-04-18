В Бресте проходят совместные российско-белорусские военные учения

18 апреля завершается активная фаза белорусско-российского учения на полигоне Брестский.

В нем принимают участие десантники ВДВ двух стран. Отрабатываются совместные контрдиверсионные действия, поиск и уничтожение условных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Подразделения Вооруженных Сил Беларуси и России в ходе маневров обменялись опытом по выполнению спецопераций.