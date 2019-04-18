В Оренбуржье мотострелки уничтожили "джихад-мобили боевиков"

Более 3.5 тысяч мотострелков дислоцированных в Оренбуржье частей 2-й общевойсковой армии провели боевые стрельбы из танков и БМП в ходе итоговой проверки за зимний период обучения.

Как сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа, учения проходили на Тоцком полигоне.

- Экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 уничтожили высокоманевренные цели, имитирующие "джихад-мобили" и кочующие отряды боевиков, - уточнили в пресс-службе ЦВО. - Легкобронированную технику и воздушные низколетящие цели на дальности до 2000 метров экипажи уничтожали из 125- и 30-миллиметровых пушек, а разрозненные группы условного противника - из пулеметов НСВТ и ПКТ.

Танки вместе с пехотой отработали и тактику смешанных огневых засад.

Оценку за зимний период обучения по итогам проверки даст командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

Валентина Зотикова (Оренбург)