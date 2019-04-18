Войти
18.04.2019
Российская газета

В Оренбуржье мотострелки уничтожили "джихад-мобили боевиков"

434
0
0
БМП-2
БМП-2.
Источник изображения: www.belvpo.com

Более 3.5 тысяч мотострелков дислоцированных в Оренбуржье частей 2-й общевойсковой армии провели боевые стрельбы из танков и БМП в ходе итоговой проверки за зимний период обучения.

Как сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа, учения проходили на Тоцком полигоне.

- Экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 уничтожили высокоманевренные цели, имитирующие "джихад-мобили" и кочующие отряды боевиков, - уточнили в пресс-службе ЦВО. - Легкобронированную технику и воздушные низколетящие цели на дальности до 2000 метров экипажи уничтожали из 125- и 30-миллиметровых пушек, а разрозненные группы условного противника - из пулеметов НСВТ и ПКТ.

Танки вместе с пехотой отработали и тактику смешанных огневых засад.

Оценку за зимний период обучения по итогам проверки даст командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.


Валентина Зотикова (Оренбург)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
Т-72
Т-72Б
Шахид-мобиль
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.02.2019
Танкисты провели учебные стрельбы из Т-90 в четырех областях России
28.08.2017
Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
27.01.2017
Танкисты и пехота ВВО отразили атаку обнаруженных беспилотниками "диверсантов"
27.01.2017
Танкисты ВВО в ходе проверки боеготовности уничтожили технику "противника"
19.09.2016
Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26